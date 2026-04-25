SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treinador Carlo Ancelotti deve ter de lidar com mais uma baixa no grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho.

O defensor Éder Militão, do Real Madrid, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na última terça-feira (21), precisará passar por um procedimento cirúrgico e não estará apto a atuar no Mundial, segundo informações da rádio espanhola Cope.

A seleção brasileira estreia no torneio na América do Norte no dia 13 de junho, contra o Marrocos.

O clube merengue ainda não se manifestou oficialmente a respeito de atualizações no estado de saúde de seu atleta.

Na quinta-feira (21), ao confirmar o problema físico, o Real limitou-se a dizer que tratava-se de "lesão muscular no bíceps femoral".

A agremiação não informou o tempo de afastamento estimado, limitando-se a afirmar que a recuperação do atleta "será acompanhada" pela equipe médica.

Esta é a terceira lesão muscular do zagueiro brasileiro na temporada. A primeira ocorreu em novembro, quando ele perdeu dois jogos.

A segunda ocorreu em dezembro, quando ele também teve uma ruptura do bíceps femoral da perna esquerda, que afetou um tendão. O brasileiro ficou afastado dos gramados por quase quatro meses.

Segundo informações da Cope, novos exames realizados pelo clube apontaram que uma cicatriz deixada por essa segunda intervenção acabou reabrindo, forçando a nova cirurgia no atleta. O tempo estimado de recuperação é novamente em torno de quatro meses.

"A lesão muscular do bíceps femoral é uma lesão na região posterior da coxa. É uma das lesões mais comuns no futebol. O que varia bastante é a gravidade da lesão. O músculo pode apresentar lesões parciais, em que apenas parte das fibras é acometida, até lesões em que há ruptura completa das fibras musculares em determinado ponto", afirmou Adriano Marques de Almeida, presidente da SBRATE (Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte.

As lesões musculares são avaliadas conforme sua extensão -em relação ao comprimento da fibra muscular-, em uma escala que começa no "grau um", de menor gravidade, apenas com estiramento muscular, passando pelo "grau dois", quando há ruptura de 50% das fibras, e pelo "grau três", com 50% a quase 100% de ruptura. No "grau quatro", há a ruptura total da fibra muscular. O Real não informou o grau da lesão de Militão.

Na última quarta (22), o site especializado The Athletic publicou que o atacante Estêvão, do Chelsea, sofreu uma lesão muscular de grau quatro durante embate com o Manchester United, com sua participação na Copa praticamente descartada.

"Após essa lesão do Militão, é necessário tratamento adequado para permitir a cicatrização do músculo, evitando a formação de fibrose, permitindo a recuperação da mobilidade do osso e da força muscular, sem dor ou qualquer sintoma", observou Almeida.

O atacante Rodrygo, também do Real Madrid, já é um desfalque certo da seleção brasileira na Copa do Mundo, depois de sofrer a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no início de março. O tempo estimadopara a recuperação é de, no mínimo, oito meses.

VITOR ROQUE FICARÁ FORA POR ATÉ QUATRO MESES APÓS NOVA LESÃO NO TORNOZELO

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, que chegou a ser convocado por Ancelotti para amistosos contra Senegal e Tunísia, também terá de passar por cirurgia após sofrer uma nova lesão no tornozelo esquerdo, durante duelo na quinta-feira contra a Jacuipense, pela Copa do Brasil.

O jogador vinha voltando gradualmente ao time após ficar afastado nas últimas semanas por um problema na mesma região.

"Desejamos muita força e uma plena recuperação ao nosso Tigrinho. Estamos com você", escreveu o Palmeiras em publicação nas redes sociais.

Ortopedista e médico do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, João Polydoro explicou que "a lesão da sindesmose", detectacada no caso de Vitor Roque, é caracterizada pela entorce do tornozelo, com impacto nos ligamentos que conectam a tíbia na fíbula.

"Esses ligamentos são fundamentais para manter a estabilidade da articulação, especialmente no movimento de rotação ou carga. Então, é uma lesão mais complexa do que uma entorce comum", afirmou Polydoro.

O ortopedista estima em torno de quatro meses o tempo médio de recuperação, em casos cirúrgicos, com o retorno do atacante, portanto, apenas após a Copa do Mundo.

"Na reabilitação pós-cirúrgica, o primeiro passo é controle do edema, da dor, e a restrição de carga. Na sequência, com o processo inflamatório diminuindo, vai fazendo a reabilitação com o objetivo de ganho de mobilidade. Na terceira fase, um fortalecimento da musculatura do tornozelo. Depois um treino de equilíbrio e, por último, os movimentos específicos do esporte", acrescentou Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD.

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