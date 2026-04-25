(UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em Anfield, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Alexander Isak abriu o placar para o Liverpool no primeiro tempo. Poucos minutos depois, Robertson ampliou para os Reds. Ao final do jogo, Wirtz fez o terceiro do Liverpool. Do outro lado, no segundo tempo, Muñoz diminuiu para o Crystal Palace.

O gol do Crystal Palace gerou polêmica. O goleiro do Liverpool ficou no chão após sentir lesão em uma defesa. No entanto, isso não parou o lateral do Crystal Palace, que aproveitou a situação, bateu de cobertura sem goleiro e diminuiu o placar.

O Liverpool está em 4° lugar no Campeonato Inglês, com 58 pontos, ultrapassando o Aston Villa. Já o Crystal Palace segue em 13° colocado, com 43 pontos.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo (03), contra o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Já o Crystal Palace volta à ação na quinta-feira (30), contra o Shaktar Donetsk, pelo primeiro jogo da semifinal da Conference League.

COMO FOI O JOGO

Liverpool aproveitou suas oportunidades no primeiro tempo. O começo dos primeiros 45 minutos foram disputados, com o Crystal Palace mais presente na área de ataque. Porém, na metade do período, a situação se inverteu, com os Reds adotando uma postura mais ofensiva. A pressão gerou resultado: Isak abriu o placar aos 35 minutos, e somente cinco minutos depois Robertson ampliou o placar.

Segundo tempo de controle dos Reds, até gol controverso. O Liverpool manteve controle de grande parte do segundo tempo, sem sofrer grandes ameaças. Porém, com o gol do Crystal Palace, os donos da casa tiveram que segurar a pressão que veio no fim da segunda metade. Já no apagar das luzes, Wirtz ampliou o placar e garantiu a vitória dos Reds.

GOLS

Isak abre o placar para os Reds. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Liverpool desceu ao ataque com Salah. Após bala mal afastada, MacAllister chutou de fora. Porém, a bola parou em Isak, que dominou, chutou e colocou os Reds em vantagem.

Contra-ataque letal para ampliar o placar. Após boa defesa de Woodman, o Liverpool lançou-se em contra-ataque. Curtis Jones enfiou a bola para Robertson, que bateu cruzado para fazer 2 a 0 para o time da casa.

Crystal Palace diminui em lance polêmico. Após grande defesa de Woodman em lance cara a cara, o goleiro do Liverpool fiocu no chão lesionado. A bola parou nos pés de Muñoz, que bateu de cobertura em um gol aberto e diminuiu o placar.

Wirtz fecha o caixão. Após lateral na área, MacAllister dominou e o alemão bateu de primeira, acertando o ângulo do Crystal Palace e sacramentando o resultado.