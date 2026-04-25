SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon flertou com um tropeço, mas venceu o Auxerre, neste sábado (25), por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Francês. Yaremchuk (duas vezes) e Tolisso marcaram para os donos da casa, enquanto Diomandé e Okoh descontaram para o Auxerre.

Endrick foi titular, mas teve atuação discreta e viu a melhor chance parar na trave. O brasileiro atuou pela direita e foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa.

O Lyon volta a campo no domingo, às 15h45 (de Brasília), contra o Rennes, pelo Campeonato Francês. O Auxerre encara o Angers, no mesmo dia, às 12h15 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Lyon dominou, Endrick ficou preso na direito e Yaremchuk quem abriu o placar. Os donos da casa controlaram a partida desde o apito inicial, trocando passes com liberdade e apostando na pressão alta para se manter o maior tempo possível no campo de ataque. Endrick teve poucas oportunidades para testar o goleiro De Percin, mas quem balançou as redes, aos 18 minutos, foi Yaremchuk, após cruzamento de Abner.

Zaga se atrapalhou na volta da parada técnica, e Auxerre chegou ao empate. Após cobrança de falta aos 33 minutos do primeiro tempo, Abner tentou tirar na pequena área, mas acertou o companheiro de equipe. O brasileiro ficou com a sobra, tentou afastar, mas deu a bola para Lassine Sinayoko mandar para o fundo da rede e deixar tudo igual.

Endrick entrou no jogo no fim do primeiro tempo, mas parou na trave. Jogando aberto pela direita, o brasileiro teve uma atuação discreta em boa parte da etapa inicial. Sua melhor chance veio aos 44 minutos, quando recebeu com liberdade na grande área, finalizou, mas carimbou a trave direita do Auxerre.

Lyon foi para cima, marcou duas vezes em quatro minutos e abriu 3 a 1. Os donos da casa ocuparam o campo de ataque e, após parar em De Percin, balançou as redes com Tolisso, aos 21 minutos do segundo tempo, e novamente com Yarenchuk, aos 25.

Endrick foi substituído, Auxerre diminuiu, mas Lyon segurou a vitória. O brasileiro, com desempenho discreto, deixou o campo aos 30 minutos da segunda etapa, para a entrada de Kluivert. Já aos 42, Bryan Okoh aproveitou espaço na zaga do Lyon para fazer 3 a 2 e colocar fogo no jogo. Os donos da casa, porém, seguraram a vitória.