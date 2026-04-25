SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo realizado neste sábado (25), o Manchester City bateu o Southampton pelo placar de 2 a 1 e se classificou para a final da Copa da Inglaterra.
Os gols deste sábado no estádio Etihad Stadium, em Manchester, foram marcados por Azaz, que abriu o placar para o Southampton, aos 33 minutos do segundo tempo. Ainda nos minutos finais, o City conseguiu virar o jogo com Doku, aos 36, e González, aos 41.
Com o feito, o time de Pep Guardiola chega à quarta final seguida do Manchester City na FA Cup.
Agora, o City espera o confronto entre o Chelsea e Leeds, no domingo, para definir o seu adversário da final, que vai acontecer no dia 16 de maio, em Wembley.