SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não sentiu a falta de Neymar neste sábado (25), viu Rollheiser, substituto do camisa 10, brilhar, mas ficou no empate com o Bahia em 2 a 2, mesmo após abrir vantagem de dois gols. O jogo na Arena Fonte Nova foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão.
Além de Rollheiser, o VAR foi protagonista da partida. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis com auxílio da arbitragem de vídeo - ambos convertidos pelo meia argentino.
Na segunda etapa, os donos da casa buscaram o empate. Luciano Juba, em bela cobrança de falta, e Willian José igualaram o placar aproveitando o recuo do Santos na partida.
Com o empate, o Santos chega a uma série de três jogos sem vencer (contando Sul-Americana e Copa do Brasil) e segue perto da zona de rebaixamento. Agora, a equipe está em 15º, com 14 pontos, dois a mais que o Corinthians, que abre o Z-4.
O Bahia, por sua vez, entrou no G-4, na quarta colocação. Com 21 pontos, a equipe baiana é a tem a posição ameaçada por São Paulo, Athletico, Coritiba no complemento da rodada.
O Santos volta a campo na próxima terça, quando encara o San Lorenzo (ARG), pela terceira rodada da Sul-Americana. Já os baianos só voltam a jogar no dia 3 de maio (domingo), quand visitam o São Paulo, na sequência do Brasileirão.
Bahia supera vaias no intervalo
Com 2 a 0 contra, os jogadores do Bahia foram vaiados antes do intervalo .A torcida chamou os jogadores de 'pipoqueiros' e pediu a saída do técnico Rogério Ceni.
Linha do tempo da partida
Primeiro tempo
Perdeu! Aos 9 minutos, Thaciano lançou Rony na entrada da área. O atacante recebeu com liberdade, mas demorou para bater e acabou travado. Na sequência, ele cruzou para a pequena área e a defesa afastou o perigo.
Pênalti com auxílio do VAR: Aos 18 minutos, Gabriel Bontempo invadiu a área pela direita e cruzou para o meio, sendo tocado na sequência por Erick Pulga. O árbitro não marcou falta em campo, mas foi chamado pelo VAR para rever o lance e anotou o pênalti.
1x0: Rollheiser foi para a cobrança da penalidade e bateu no canto, deslocando o goleiro Léo Vieira. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.
No travessão! Aos 24, Erick Pulga foi lançado pela esquerda, dominou entre dois marcadores e conseguiu avançar. Ele invadiu a área e soltou uma pancada, que explodiu no travessão de Diógenes.
Mais VAR e mais pênalti: Aos 45 minutos, Thaciano invadiu a área pela direita e cruzou. A bola bateu no braço de Ramos Mingo e o jogo seguiu. Avisado pelo VAR, no entanto, o árbitro reviu o lance e apontou a marca da cal.
2x0: Aos 48, Rollheiser foi novamente para a cobrança de pênalti, mudou o canto e deslocou o goleiro Léo Vieira mais uma vez para fazer o segundo.
Quase! Após cruzamento afastado, Ramos Mingo dominou na entrada da área e mandou para o gol. O zagueiro pegou mal na bola, mas quase surpreendeu Diógenes, encobrindo o goleiro santista. Antes que a redonda entrasse, o arqueiro se recuperou e tocou para fora.
Segundo tempo
Passou perto! Aos 7, após boa triangulação do Bahia pela direita, Jean Lucas completou cruzamento na primeira trave e mandou muito perto da trave.
Perdeu Rony! Aos 13, Rollheiser cobrou escanteio na primeira trave; Rony subiu livre e cabeceou para fora.
1x2: Aos 29 minutos, Luciano Juba cobrou falta da meia direita com muito efeito, no canto de Diógenes, que até tocou na bola, mas não evitou o gol.
2x2: Aos 36, Erick Pulga escapou pela direita com liberdade e cruzou. Willian José subiu na primeira trave e cabeceou forte, no ângulo de Diógenes.
FICHA TÉCNICA
BAHIA X SANTOS
Data e Horário: 25 de abril (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Competição: Brasileirão - 13ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Ramon Abatti Abel
Cartões amarelos: Erick Pulga, Ramos Mingo, Everton Ribeiro (BAH); Diógenes, Mayke, Escobar e Miguelito (SAN)
Gols: Rollheiser (SAN), aos 21' e aos 48 minutos do 1º tempo; Luciano Juba (BAH), aos 29', e Willian José (BAH), aos 36 minutos do 2º tempo