Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Palmeiras - 29 - 12 - 9 - 2 - 1 - 22 - 10 - 12

2 - Flamengo - 23 - 11 - 7 - 2 - 2 - 20 - 10 - 10

3 - Fluminense - 23 - 12 - 7 - 2 - 3 - 21 - 15 - 6

4 - São Paulo - 23 - 13 - 7 - 2 - 4 - 17 - 11 - 6

5 - Bahia - 21 - 12 - 6 - 3 - 3 - 17 - 14 - 3

6 - Athletico-PR - 19 - 12 - 6 - 1 - 5 - 17 - 14 - 3

7 - Coritiba - 19 - 12 - 5 - 4 - 3 - 15 - 12 - 3

8 - Red Bull Bragantino - 17 - 12 - 5 - 2 - 5 - 15 - 14 - 1

9 - Botafogo - 17 - 12 - 5 - 2 - 5 - 24 - 24 - 0

10 - Vasco - 16 - 12 - 4 - 4 - 4 - 18 - 18 - 0

11 - Cruzeiro - 16 - 13 - 4 - 4 - 5 - 17 - 21 - (-4)

12 - Vitória - 15 - 11 - 4 - 3 - 4 - 11 - 14 - (-3)

13 - Atlético-MG - 14 - 12 - 4 - 2 - 6 - 14 - 15 - (-1)

14 - Internacional - 14 - 13 - 3 - 5 - 5 - 12 - 14 - (-2)

15 - Santos - 14 - 13 - 3 - 5 - 5 - 18 - 21 - (-3)

16 - Grêmio - 13 - 12 - 3 - 4 - 5 - 14 - 16 - (-2)

17 - Corinthians - 12 - 12 - 2 - 6 - 4 - 8 - 11 - (-3)

18 - Mirassol - 9 - 12 - 2 - 3 - 7 - 13 - 18 - (-5)

19 - Remo - 8 - 13 - 1 - 5 - 7 - 13 - 23 - (-10)

20 - Chapecoense - 8 - 11 - 1 - 5 - 5 - 11 - 22 - (-11)


