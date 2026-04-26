Havia muita expectativa em torno de Medina, que disputava sua primeira final de etapa após ficar fora da temporada de 2025 por causa de uma lesão no ombro esquerdo. Porém, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) e medalhista olímpico de bronze nos Jogos de Paris (2024) não foi páreo para o australiano George Pittar, de 23 anos e que triunfou por 15,17 a 12,46 pontos.
Mas, mesmo com a derrota na decisão em Margaret River, Gabriel Medina assumiu a liderança do ranking mundial masculino.
Já na disputa feminina a jovem Luana Silva, de apenas 21 anos de idade, garantiu o vice-campeonato da etapa australiana após ser superada na decisão pela norte-americana Lakey Peterson por 12,23 a 11,83 pontos.
A segunda posição em Margaret River fez a brasileira alcançar a quarta posição do ranking mundial. Esta é a terceira oportunidade na qual Luana Silva disputa a decisão de uma etapa do Circuito Mundial. Em 2025 ela ficou com o vice-campeonato em Saquarema (Brasil) e em Bells Beach (Austrália).
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