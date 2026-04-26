SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Gabriel Medina foi vice-campeão neste domingo (26) da etapa de Margaret River (AUS) da WSL (Liga Mundial de Surfe) após ser derrotado pelo australiano George Pittar por 15.17 a 12.46.

Mesmo com o vice, Gabriel assumiu a liderança do Mundial desta temporada, com 13.885 pontos. Pittar é o segundo, com 13.320, empatado com o brasileiro Miguei Pupo.

Essa foi a primeira final de Medina desde a etapa do Taiti, em 2023, sendo passadas 25 etapas. Em 2025, o tricampeão mundial não competiu porque estava lesionado.

Medina teve dificuldades para conseguir ondas boas e, na primeira metade da bateria, fez 6.83 e 4.67 contra 6.17 e 5.50 do adversário, que liderava com ligeira vantagem.

Perto da metade da bateria, o australiano conseguiu aproveitar um vacilo do brasileiro ao não aproveitar a prioridade para pegar uma onda e conseguiu uma nota 9.00, que na prática decidiu a final.

Depois dela, nenhuma boa onda apareceu para eles, e Pittar conquistou seu primeiro título na carreira, logo em sua primeira final

A próxima etapa é em Gold Coast, a última da perna australiana do Circuito, com início da janela de competição no dia 1 de maio e encerramento, no dia 11.

Mais cedo, na semifinal, Medina venceu o compatriota Samuel Pupo por 14.77 a 13.34. Ele havia feito 7.77 e 7.00 e Pupo, 8.67 e 4.67.

Havia a possibilidade de uma final brasileira entre Medina e Ítalo Ferreira, porém, o potiguar foi derrotado por Pittar com um ponto de diferença. O australiano fez 13.16, somando 7.33 e 5.83, enquanto o brasileiro fez 12.16, com 6.83 e 5.33.