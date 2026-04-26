SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O queniano Sabastian Sawe se tornou o primeiro atleta a completar uma maratona oficial abaixo de duas horas. Neste domingo (26), ele venceu a 46ª Maratona de Londres com a marca de 1h59min30s.

Sawe também estabeleceu um novo recorde mundial da distância. A marca, obtida em Londres, derrubou o recorde anterior, que era de 2h00min35s -feito na Maratona de Chicago de 2023 -e pertencia ao compatriota Kelvin Kiptum.

O segundo colocado Yomif Kejelcha também completou a prova abaixo das duas horas. O etíope completou o percurso em 1h59min41s. Jacob Kiplimoi, de Uganda, fechou o pódio com a marca de 2h00min28s.

Começamos a corrida bem e, chegando perto do fim, eu estava me sentindo forte. [...] Estou muito feliz. Sabastian Sawe, à BBC

No feminino, Tigst Assefa quebrou o próprio recorde mundial e ficou com o título. A etíope completou a prova em 2h15min41s. A queniana Hellen Obiri terminou na segunda colocação, com 2h15min53s, e Joyciline Jepkosgei, também do Quênia, fechou o pódio, com 2h15min55s.