Com este tempo, o queniano de 30 anos de idade superou o recorde mundial anterior da maratona, que pertencia a Kelvin Kiptum. No dia 8 de março de 2023, o queniano, que faleceu em 2024, completou a Maratona de Chicago em 2h00min35s.
Were going to need a few days to recover from this oneWorld Athletics (@WorldAthletics) April 26, 2026
2 men under 2 hours. 3 men breaking the world record.
We have officially entered the new era of marathon running pic.twitter.com/Q71xnXDbc2
Na prova deste domingo, Sebastian Sawe não foi o único a completar os 43 quilômetros em menos de duas horas. O etíope Yomif Kejelcha conquistou a medalha de prata com o tempo de 1h59min41s. Já o bronze ficou com Jacob Kiplimo, de Uganda, que fez o tempo de 2h0028s.
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