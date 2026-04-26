(UOL/FOLHAPRESS) - SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0, na tarde deste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Matheus Bidu fez o gol da vitória corintiana após uma bela jogada coletiva. Garro deu um passe de letra para o lateral esquerdo marcar.
O Alvinegro precisou jogar o segundo tempo inteiro com um homem a menos. André foi expulso na reta final da primeira etapa após uma tesoura em Thiago Mendes no campo de ataque ? o meio-campista já tinha sido expulso no clássico contra o Palmeiras.
Mesmo jogando com dez, o Corinthians sofreu pouco. O Vasco não conseguiu dar trabalho ao goleiro Kauê, que não fez grandes defesas na etapa final.
Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz chegou aos 15 pontos, subiu para a 14ª posição e deixou a zona do rebaixamento ? agora o Santos é o primeiro time dentro do Z4, com 14 pontos. Já o Vasco permaneceu com 16 pontos, no 10º lugar.
O Corinthians volta a campo na quinta-feira (30), às 21h (de Brasília), contra o Peñarol, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Já o Vasco enfrenta o Olimpia, também na quinta, mas às 19h, em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
LANCES IMPORTANTES
Léo Jardim faz boa defesa. Aos 10 minutos do 1º tempo, Garro cobrou escanteio na segunda trave, Gustavo Henrique cabeceou e o goleiro se esticou para salvar.
Léo Jardim salva o Vasco. Aos 28, Garro cobrou falta dentro da área, Raniele subiu sozinho e cabeceou forte, mas o goleiro vascaíno fez grande defesa.
David desperdiça grande chance para o Vasco. Aos 34 minutos, Robert Renan acertou belo lançamento nas costas da defesa do Corinthians, e David ficou cara a cara com o goleiro. O atacante tentou finalização por cobertura, mas o goleiro corintiano fez a defesa.
Matheus Bidu abre o placar para o Corinthians com um golaço coletivo. Aos 38 minutos do 1º tempo, Vitinho recebeu na ponta e acionou Garro na entrada da área. O meia argentino achou belo passe de letra para Matheus Bidu dentro da área. O lateral dominou de esquerda, bateu de direita e acertou o cantinho de Léo Jardim. 1 a 0.
André, do Corinthians, é expulso ainda no 1º tempo. Aos 45 minutos, o meio-campista levou o cartão vermelho direto após dar uma tesoura em Thiago Mendes durante disputa de bola.
Paulo Henrique quase empata para o Vasco. Aos 22 do 2º tempo, o lateral direito fez boa jogada individual, passou por dois marcadores e bateu cruzado. A bola passou por toda a defesa do Corinthians, mas nenhum atacante do Vasco estava na área para empatar.
CORINTHIANS
Kauê; Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, André, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Carrillo); Vitinho (Jesse Lingard) e Yuri Alberto. T.: Fernando Diniz.
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique (Nuno Moreira), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Cauan Barros, Thiago Mendes (Johan Rojas) e Tchê Tchê (Adson); Andrés Gómez, Brenner e David (Spinelli). T.: Renato Gaúcho
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)VAR: Rafael Traci (SC)
Gol: Matheus Bidu, aos 38 minutos do 1º tempo (COR)
Cartões amarelos: Carrillo, Kauê, Gustavo Henrique (COR); Thiago Mendes, Cauan Barros, Tchê Tchê (VAS)Cartão vermelho: André (COR)