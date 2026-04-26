(UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Coritiba neste domingo (26) por 1 a 0, com gol marcado por Gabriel Mec, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorreu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A vitória deixa o Tricolor Gaúcho em 11º lugar, com 16 pontos, enquanto o Coxa fica em sétimo, com 19 pontos.
Foi o primeiro gol de Gabriel Mec como profissional. O meia de 18 anos começou a ser relacionado para o time principal em 2025 e vem entrando com frequência nesta temporada.
O Grêmio teve três gols anulados por impedimento após intervenção do VAR.
O técnico Luis Castro foi expulso por reclamação após a anulação do terceiro gol, já nos acréscimos do segundo tempo
O Coritiba perdeu um jogador por expulsão ainda no primeiro tempo e outro nos minutos finais de jogo. No primeiro, Bruno Melo recebeu o vermelho após dar um pisão no tornozelo de Enamorado. No segundo tempo, Jacy levou vermelho direto após chegada forte em Amuzu.
O Grêmio volta a campo pelo Brasileiro no próximo sábado, quando enfrenta o Athletico, fora de casa.
Na próxima rodada, o Coritiba irá enfrentar o Vitória, em Salvador.
PRINCIPAIS LANCES
Mec assusta visitantes. Aos três minutos de jogo, Gabriel Mec deu ao Grêmio a sua primeira chance de perigo. O atacante dominou pela direita, limpou e bateu rasteiro. A bola passou perto da trave do Coxa.
Nas mãos de Weverton. O Coritiba chegou com mais perigo aos 21 minutos do primeiro tempo. Após passe na entrada da área, Pedro Rocha bateu no meio do gol e o goleiro do Grêmio fez a defesa.
Weverton bloqueia. Aos 25, Josué deu um toque de classe para Ronier, que ficou cara a cara com o goleiro, e Weverton colocou para escanteio.
Weverton de novo. O escanteio foi cobrado na entrada da área e Tinga cabeceou no canto direito, exigindo grande defesa do goleiro gremista.
Coritiba com um a menos. Com 29 minutos, Bruno Melo foi disputar bola com Enamorado e pisou no tornozelo do atacante gremista, sendo expulso diretamente pela arbitragem.
Carlos Vinicius marca, mas gol é anulado. Cinco minutos depois da expulsão, o Grêmio chegou a marcar. Enamorado tocou para Mec, que estava na área, e ele devolveu de calcanhar para o colombiano. O atacante partiu em direção ao gol e, após desvio, sobrou para Carlos, que bateu pro gol. Porém, o artilheiro do Grêmio foi pego em posição irregular e o gol foi anulado.
Gabriel Mec abre o placar. Aos 42, Enamorado desceu pela direita e viu o companheiro de equipe no meio da área. Ele fez o cruzamento e Mec, de primeira, aproveitou e fez 1 a 0 para o tricolor gaúcho.
Pedro Rangel em dois tempos. Com nove minutos da segunda etapa, Pedro Gabriel bateu de fora e o goleiro do Coritiba fez a defesa.
Chance desperdiçada pelo Coritiba. Aos 22, Lucas Ronier recebeu sem marcação na área, mas acabou mandando por cima do gol.
Foi fraco. Com 31 minutos, o Grêmio fez boa jogada pela direita e Noriega achou Tetê na área, porém, o atacante tocou fraco e Pedro Rangel fez a defesa.
Grêmio marca o segundo, mas gol é anulado. Aos 41, Wagner Leonardo recebeu cruzamento na entrada da pequena área, mas, por muito pouco, foi pego em posição irregular e a arbitragem anulou o tento.
Grêmio tem o terceiro gol anulado. Já com 47 minutos no relógio, o volante aproveitou sobra de bola na área e tocou no canto para marcar o segundo, porém, foi marcado impedimento de Pavon na origem da jogada.
Jacy é expulso e Grêmio quase faz o segundo. Aos 52 da segunda etapa, o zagueiro chegou muito forte com um carrinho em Amuzu e foi expulso direto pelo árbitro. Na cobrança da falta, Pavón bateu no alto e Pedro Rangel espalmou.
GRÊMIO
Weverton; Pavon, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Léo Perez (Noriega), Arthur (Riquelme), Gabriel Mec (Nardoni); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius (Braithwaite). T.: Luis Castro
CORITIBA
Pedro Rangel; Tinga, Maicon (JP Chermont), Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Thiago Cóser), Vini Paulista (Willian Oliveira) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Felipe Jonatan) e Pedro Rocha (Lavega). T.: Fernando Seabra
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa/AM)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)Gol: Gabriel Mec (42/1ºT)Cartões amarelos: Carlos Vinicius, Léo Perez e Viery (Grêmio); Breno Lopes e Vini Paulista (Coritiba)Cartões vermelhos: Bruno Melo e Jacy (Coritiba); Luis Castro (Grêmio)