(UOL/FOLHAPRESS) - Poupado na partida contra o Bahia, neste sábado (25) (25), pelo Brasileirão, Neymar também não participou dos treinos da equipe da Vila neste domingo, no CT Rei Pelé, em Santos.

O meia-atacante apresentou um quadro de virose neste sábado (25) à noite, de acordo com o clube. Medicado, Neymar segue acompanhamento com o departamento médico.

Neymar deve se juntar nesta segunda-feira (27) à delegação do Santos na Argentina, para o próximo compromisso da equipe. Na terça (28), o time da Vila encara o San Lorenzo, pela terceira rodada do Grupo D, da Sul-Americana.

Além de Neymar, mais quatro jogadores que não atuaram contra o Bahia reforçam o Santos contra o San Lorenzo: Gabriel Brazão (poupado), Gabigol, Willian Arão e Igor Vinícius (suspensos).

O Santos empatou com o Bahia em 2 a 2 e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 14 pontos, a equipe foi ultrapassada por Grêmio e Corinthians neste domingo (26) e abre a zona de rebaixamento, no 17º lugar.