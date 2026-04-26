SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo da elite da nova geração do tênis mundial válido pela terceira rodada do Masters 1000 de Madri, o brasileiro João Fonseca, de 19 anos e 31º do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), perdeu para o espanhol Rafael Jódar, também de 19 anos e 42º do mundo.

Nascido em Madri e contando com o apoio da torcida a seu favor, Jódar venceu o primeiro encontro entre os dois jovens tenistas no circuito internacional por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 4/6 e 6/1, em 2h07 de partida.

João estreou direto na terceira rodada do torneio de nível Masters 1000. Ele não precisou disputar a primeira rodada, por ser cabeça de chave, e nem a segunda, após seu adversário Marin Cilic desistir do duelo por conta de uma intoxicação alimentar.

O brasileiro e o espanhol têm em comum o fato de terem vencido o US Open juvenil, João em 2024, e Jódar em 2025.