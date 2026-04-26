(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino neste domingo (26) por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista (SP).
Flaco López marcou o gol da vitória do Palmeiras, voltando a marcar no Brasileirão após seis jogos de jejum. Contando todas as competições, o argentino havia marcado apenas um gol nos últimos dez jogos, contra o Sporting Cristal, na Libertadores.
Outro destaque do duelo no estádio Cícero de Souza Marques foi a presença de Jürgen Klopp, chefe global de futebol da Red Bull. O alemão conversou com o técnico Vagner Mancini antes da partida e acompanhou o jogo das tribunas.
Líder do Brasileirão, o Palmeiras abre 9 pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que joga ainda neste domingo (26) contra o Atlético-MG. O Bragantino tem 17 pontos e está na 9ª colocação.
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño fora de casa, pela 3ª rodada da Libertadores. Pelo Brasileirão, o Verdão recebe o Santos no sábado na próxima rodada.
O Bragantino tem um confronto de peso contra o River Plate na quinta-feira, pela Sul-Americana. No domingo, o Massa Bruta visita a Chapecoense pela 14ª rodada do Brasileirão.
KLOPP EM BRAGANÇA PAULISTA
Antes da partida, Vagner Mancini contou que conversou bastante com o ex-técnico alemão. "Foi uma visita ilustre. Conversamos muito sobre futebol. Ele encheu a todos nós de orgulho pela sua simplicidade", disse o técnico do Massa Bruta em entrevista ao Premiere.
GOLS E DESTAQUES
Defesaça de Carlos Miguel! Aos 5 minutos de partida, Hurtado cruzou pela direita e Lucas Barbosa cabeceou com força à queima-roupa, mas o goleiro do Palmeiras fez uma excelente defesa evitando o gol do Massa Bruta.
0 x 1: Flaco López abriu o placar para o Palmeiras aos 20 minutos do 1º tempo. Andreas Pereira fez um lançamento longo para o campo de ataque, Sosa dominou e ajeitou para Flaco bater de primeira no canto direito de Volpi.
Volpi só olhou. No primeiro lance de perigo do 2º tempo, Sosa cabeceou com perigo após jogada de escanteio do Palmeiras. A bola passou raspando a trave do gol de Volpi.
Carlos Miguel de novo! Pitta arranjou jogada pela direita e cruzou na área para Lucas Barbosa. O atacante do Bragantino cabeceou forte, mas assim como no início do jogo, Carlos Miguel fez uma baita defesa evitando o gol de Barbosa.
Mudanças no Verdão. Substituindo Abel Ferreira, que cumpre suspensão pelo STJD, o auxiliar João Martins fez duas substituições aos 12 minutos do 2º tempo. Flaco e Allan deixaram o campo para as entradas de Felipe Anderson e Maurício.
Flaco insatisfeito. A transmissão do Premiere flagrou Flaco muito irritado no banco de reservas após a substituição. O jogador pegou uma garrafinha de água e atacou ao chão. Flaco continuou balançando a cabeça negativamente.
Reclamação do Bragantino. Nos acréscimos, Vinicinho tentou dar uma cavadinha na área e a bola bateu na barriga de Khellven. Jogadores do Massa Bruta ficaram pedindo pênalti no lance, mas o árbitro João Vitor Gobi mandou o jogo seguir. A transmissão mostra a imagem do VAR e fica claro que a bola não tocou no braço do jogador do Palmeiras.
BRAGANTINO
Volpi; Hurtado (Gustavinho), Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel (Nacho Sosa), Matheus Fernandes (Vinicinho), Mosquera (Herrera); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Rodriguinho), Pitta. T.: Vagner Mancini.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Maurício), Sosa (Emiliano Martínez); Arias (Khellven), Flaco López (Felipe Anderson). T.: João Martins
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB); Felipe Anderson e Giay (PAL)Gol: Flaco López (PAL), 20' do 1º tempo (0-1)