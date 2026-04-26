RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo atropelou o Atlético-MG e goleou no Arena MRV por 4 a 0, neste domingo (26), em duelo pela 13ª rodada do Brasileirão.
Quem fez um dos gols lá? Gonzalo Plata, que desencantou após de três meses justamente no estádio em que fez o gol do título da Copa do Brasil 2024.
Além dele, Pedro (duas vezes) e Arrascaeta balançaram as redes pelo Flamengo, que teve um primeiro tempo avassalador, fazendo já três gols no time da casa.
O Galo, por sua vez, mergulha cada vez mais fundo na crise. Hulk está perto de sair, negocia com o Fluminense e nem sequer foi relacionado para não bater o limite de 12 jogos e ficar disponível para transferência na Série A.
Olhando a tabela, o Flamengo segue o ritmo na perseguição ao Palmeiras: tem 26 pontos, segue seis atrás e com um jogo a menos.
Já o Atlético-MG flerta com a zona de rebaixamento. Em 15º, está com 14 pontos, mesmo número do Santos, que abre o Z4 atualmente.
Na próxima rodada, o Flamengo tem o clássico contra o Vasco, domingo, 16h, no Maracanã. O Galo também terá um rival pela frente: encara o Cruzeiro, sábado, às 21h, no Mineirão.
Antes, o Fla vai à Argentina enfrentar o Estudiantes, pela Libertadores. O Galo visita o Cienciano, pela Sul-Americana. Os dois jogos são quarta, às 21h30.
O RECITAL RUBRO-NEGRO
O primeiro tempo do Flamengo foi recital. Mesmo sem massacrar o Atlético-MG o tempo todo ? houve, sim, alguns sustos ?, o time de Leonardo Jardim foi letal para aproveitar a maioria das chances criadas.
Os problemas de conclusão que assolaram o time nas vitórias sobre Bahia e Vitória sumiram. E Pedro já mostrou isso logo aos sete minutos de jogo.
A grande apresentação do Fla teve como característica a fluência das jogadas na frente. Passes rápidos, movimentação e conclusões certeira. Foi com essa receita que a jogada partiu de Arrascaeta, passou por Samuel Lino e terminou com Pedro, livre, quase dentro do gol.
O Atlético-MG ainda tinha um ímpeto por jogadas em casa e teve, sim, oportunidades. Mas Rossi foi espetacular nas duas principais. Na primeira, o chute de Natanael pegou um desvio em Alex Sandro e ficou venenoso. O goleiro mandou para escanteio.
Depois, a bola cruzada na área foi cabeceada por Cuello. À queima-roupa, o goleiro argentino desviou o suficiente para que o travessão também aparecesse para impedir que a bola entrasse.
GOLAÇO DESENCADEIA PROTESTOS
A ironia disso tudo? No lance seguinte, Plata desfilou como quis, partindo da direita para o centro. Deixou os marcadores para trás e fez um golaço. Logo ele, que fez o gol do título do Fla neste mesmo estádio, na Copa do Brasil 2024. O jejum durava três meses.
O placar de 2 a 0 desencadeou os protestos na arquibancada atleticana. "Time sem vergonha" e "ei, Menin, vtnc" entraram na playlist da torcida.
Foi o gatilho também para o jogo ficar de vez à feição para o Flamengo. Antes do intervalo, já aos 45 minutos, Arrascaeta fez o terceiro, de cabeça. E olha que ele tinha perdido outro antes desse, depois de um passe espetacular de calcanhar dado por Pedro.
GOL DE HONRA? ROSSI NÃO DEIXA
O Galo melhorou no segundo tempo, até porque o Flamengo passou a controlar mais as ações e voltou para o segundo tempo permitindo que o time da casa ficasse mais com a bola.
Para isso, a entrada de Minda no lugar de Bernard na ponta direita do Galo também ajudou.
Mas Rossi estava disposto a evitar qualquer comemoração atleticana. Tanto que fez uma defesa espetacular aos 19 minutos do segundo tempo, depois de boa construção do Galo pela esquerda. O goleiro voou no canto para dar um tapa na bola chapada por Minda e ainda contou com a trave para que a bola não entrasse.
Ironicamente, a torcida do Flamengo no estádio gritou "eu acredito", canto que já embalou conquistas e viradas do Galo em um passado cada vez mais distante.
Não teve virada, nem sequer gol de honra. Teve, sim, o quarto gol do Flamengo, com Pedro, depois de uma troca de passes rápidos na área. Virou goleada.
ATLÉTICO-MG
Everson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon (Gustavo Scarpa) e Victor Hugo; Bernard (Minda), Cuello (Dudu) e Cassiera. T.: Eduardo Domínguez.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Pedro. T.: Leornado Jardim.
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)Assistentes: Danilo Manis (Fifa-SP) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)
Cartões amarelos: Varela, Samuel Lino (FLA)
Gols: Pedro, 7'/1ºT (0-1); Plata, 30'/1ºT (0-2); Arrascaeta, 45'/1ºT (0-3); Pedro, 38'/2ºT (0-4)