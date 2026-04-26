(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense criou muitas chances de gol, foi pouco efetivo e sofreu mais do que precisava, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1, com John Kennedy brilhando. O jogo no Maracanã foi válido pela 13ª rodada do Brasileirão.
O goleiro Anderson, da Chape, foi o grande nome do primeiro tempo, sendo o responsável pelo placar zerado no intervalo. Ele fez oito defesas nos 45 minutos iniciais - o Fluminense finalizou 19 vezes no período.
Para superar a noite inspirada do goleiro adversário, o Flu contou com um pênalti no início da etapa final e com um golaço no fim; entre eles, um susto da Chape. Savarino abriu o placar, Ênio empatou e John Kennedy desempatou e deu a vitória ao Tricolor.
Com o resultado, o Fluminense mantém a terceira colocação, com os mesmos 26 pontos do Flamengo (vice-líder pelo saldo de gols). Entre os ponteiros do campeonato, o Palmeiras também venceu e chegou a 32 pontos.
Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão. Em 12 jogos, a equipe catarinense somou apenas oito pontos, seis a menos que o Internacional, o primeiro fora da zona de rebaixamento.
Agora, o Fluminense volta as atenções para a Libertadores. Na próxima quinta, a equipe visita o Bolívar (BOL), pela terceira rodada do Grupo C; na sequência do Brasileirão, o time tricolor visita o Inter.
LINHA DO TEMPO DA PARTIDA
Primeiro tempo
Grande defesa! Aos 5 minutos, Guga cruzou da direita e a bola passou por toda a área, ficando com Arana. Ele bateu forte, cruzado, e Anderson evitou o primeiro gol.
O caminho é pela direita! Aos 14, Guga fez ótimo lance pela direita e cruzou para trás. Desta vez, Castillo bateu forte; Anderson fez mais uma boa intervenção.
Perdeu! Aos 23, Castillo recebeu na pequena área, tentou o domínio com a direita e a finalização com a mesma perna, mas acabou caindo sozinho e mandando a bola para fora.
Anderson! Aos 26, Savarino ficou com a sobra na entrada da área e bateu forte. Anderson saltou e fez mais uma bela defesa, colocando para escanteio.
Segundo tempo
Salva Anderson! Aos 7 minutos, após cruzamento na primeira trave, Bernal desviou e a bola foi travada, mas sobrou para Castillo, que cabeceou forte, da linha da pequena área. O goleiro da Chape fez mais uma grande defesa.
Mas foi pênalti! No minuto seguinte, o árbitro foi chamado para revisar o lance e marcou a penalidade máxima para o Fluminense, apontando toque com o braço após o desvio de Bernal.
1x0: Aos 10, Savarino foi para a cobrança do pênalti e deslocou o goleiro Anderson para colocar o Fluminense na frente.
1x1: Aos 32 minutos, Ênio recebeu na intermediária e avançou com liberdade. Ele arriscou de longe e acertou o ângulo de Fábio, empatando com um belo gol
2x1: Aos 40, Alisson recebeu na ponta da grande área e rolou para o meio. John Kennedy chegou batendo de primeira e acertou o travessão antes de a bola entrar.
FLUMINENSE
Fábio; Guga (Ignacio), Jemmes, Freytes, Arana; Bernal (Ganso), Hércules (Alisson) e Savarino; Canobbio (John Kennedy), Serna (Soteldo) e Castillo. T.: Luís Zubeldía
CHAPECOENSE
Anderson; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere, Victor Caetano e Walter Clar (Rafael Carvalheira); Camilo, Higor Meritão (João Vítor) e Jean Carlos (Ênio); Marcinho e Garcez. T.: Fábio Matias
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio
Cartões amarelos: Ganso (FLU); Jean Carlos, Eduardo Doma, Ênio, João Vítor (CHA)
Cartão vermelho: Eduardo Doma (CHA)Gols: Savarino (FLU), aos 10', e Ênio (CHA), aos 32', e John Kennedy, aos 40 minutos do 2º tempo