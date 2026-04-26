RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Hulk está fora do jogo contra o Flamengo e pode deixar o Atlético-MG. O jogador não foi relacionado para não estourar o limite de 12 jogos previsto em regulamento. Se ultrapassar, não pode defender outro time da Série A.

O Atlético ainda não revelou qual time está interessado em Hulk. No começo do ano, o atacante chegou a negociar com o Fluminense, mas a tratativa não foi adiante.

A bola rola para Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, às 20h30.

Segundo informações de bastidores divulgadas ainda durante o jogo, o time interessado na contratação do atacante é novamente o Fluminense, que está tentando retomar as conversas para ter o jogador em seu elenco.

O COMUNICADO DO ATLÉTICO-MG

O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo deste domingo (26), após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro.

Diante do interesse, o jogador foi liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência nesta janela de meio de temporada.

A decisão foi tomada em comum acordo, visando dar tranquilidade ao atleta e ao clube neste momento de definição.

Internamente, o entendimento é de que a situação será conduzida com cautela nos próximos dias, até que haja um desfecho sobre o futuro do jogador.