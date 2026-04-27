MELHOR INÍCIO DA NOSSA HISTÓRIA NOS PONTOS CORRIDOS!



COM A VITÓRIA EM BRAGANÇA PAULISTA, SEGUIMOS COM A NOSSA MELHOR LARGADA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DESDE 2003. AVANTI!



Red Bull Bragantino 0x1 Palmeiras

Flaco López#FimDeJogoSEP #RBBxPAL pic.twitter.com/YiH3KWpjQR SE Palmeiras (@Palmeiras) April 26, 2026

O Palmeiras mostrou eficiência para derrotar o Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (26) no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para permanecer na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Graças aos três pontos somados fora de casa, o Verdão chegou aos 32 pontos na 13ª rodada da competição. Já para o Massa Bruta o revés representou permanecer com 17 pontos, na 9ª colocação da classificação.

Em um confronto muito parelho, a vitória da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi garantida graças a gol do argentino Flaco López aos 20 minutos do primeiro tempo após jogada de muita raça do atacante paraguaio Ramón Sosa.

Já a vice-liderança do Brasileiro continua sendo ocupada pelo Flamengo, que, atuando em Belo Horizonte, superou o Atlético-MG por 4 a 0 com gols de Arrascaeta, Plata e Pedro (dois). Com o resultado o Rubro-Negro alcançou os 26 pontos. Com o revés em casa, o Galo fica na 15ª posição com 14 pontos.

FFFFFFFIIIIIIIIIIMMMMMMMMMM DE JOGO EM BELO HORIZONTEEEE! COM DOIS GOLS DE PEDRO, PLATA E ARRASCA, O MENGÃO VENCE O ATLÉTICO-MG POR 4 A 0 PELO BRASILEIRÃO E CONQUISTA MAIS 3 PONTOS NA COMPETIÇÃO!



VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! #FimDeJogo pic.twitter.com/MMazoy1IIO Flamengo (@Flamengo) April 27, 2026

Com a mesma pontuação, mas ocupando a terceira colocação, o Fluminense superou a lanterna Chapecoense por 2 a 1 no estádio do Maracanã graças ao faro de gol do atacante John Kennedy. O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Savarino em cobrança de pênalti, mas a Chape igualou com um belo chute de longa distância de Ênio. E quando tudo indicava que o confronto terminaria em igualdade, o camisa nove do Flu decidiu a partida.

VEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNCEEEEEEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEEEENNNNSEEEEEEEEEEE!



SAVARINO E JOHN KENNEDY MARCAM, O FLU DERROTA A CHAPECOENSE NO MARACA E SEGUE EM TERCEIRO NO BRASILEIRÃO! VAAAMMMOOSS, TRICOLOR! pic.twitter.com/dV5AZo4qEr Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 27, 2026

Outros resultados:

Corinthians 1 x 0 Vasco

Grêmio 1 x 0 Coritiba

Athletico-PR 3 x 1 Vitória

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