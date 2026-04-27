SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (27) que Mbappé sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no empate com o Betis pelo Campeonato Espanhol.

O atacante francês tem uma "lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda", segundo comunicado do clube merengue.

O Real não divulgou prazo de recuperação do jogador, um dos pilares do time e também da seleção francesa.

Apesar da lesão, Mbappé não corre, neste momento, risco de desfalcar a França na Copa do Mundo, segundo o jornal espanhol Marca.

A expectativa é que o jogador esteja à disposição para o clássico contra o Barcelona, marcado para o dia 10 de maio, pelo Campeonato Espanhol, também de acordo com o tabloide.

A seleção francesa estreia no Mundial no dia 16 de junho, contra Senegal. As seleções estão no Grupo I, assim como Iraque e Noruega.