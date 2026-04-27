(UOL/FOLHAPRESS) - Neymar já está na Argentina para o duelo decisivo entre Santos e San Lorenzo, nesta terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana.
O atacante desembarcou em Buenos Aires no início da tarde desta segunda-feira (27) após superar um quadro de virose que, segundo o clube, o afastou do treinamento no último domingo.
O camisa 10 viajou em voo fretado ao lado do centroavante Gabigol, do goleiro Gabriel Brazão, do lateral Igor Vinícius e do volante Willian Arão.
O grupo não participou do empate contra o Bahia, no último sábado, e se juntou ao restante da delegação santista, que havia viajado direto de Salvador para a Argentina.
FORÇA MÁXIMA CONTRA A ELIMINAÇÃO
Lanterna do Grupo D, o Peixe joga sua sobrevivência no torneio continental dentro do estádio Nuevo Gasômetro.Diante da necessidade crítica de vitória, o técnico Cuca optou por relacionar 27 jogadores, sinalizando que mandará força máxima a campo para evitar uma eliminação precoce na competição.
RELACIONADOS DO SANTOS
Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João PedroLaterais: Igor Vinícius, Mayke, Escobar e Rafael GonzagaZagueiros: Lucas Veríssimo, João Ananias, Luan Peres e Adonis FríasMeio-campistas: João Schmidt, Tomás Rincón, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser e Gabriel BontempoAtacantes: Robinho Jr., Gabriel Barbosa, Neymar, Rony, Thaciano, Lautaro Díaz, Moisés, Barreal e Matheus Xavier