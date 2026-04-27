SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O recorde da maratona estabelecido no domingo (26) em Londres pelo queniano Sabastian Sawe -que tornou-se o primeiro homem a correr 42,2 km abaixo de duas horas em uma prova oficial- inaugura uma nova etapa para a elite do atletismo mundial.

Segundo ex-maratonistas e treinadores ouvidos pela Folha, os "supertênis", calçados especiais -e caros- pensados para melhorar a performance nas pistas têm papel fundamental na evolução do tempo de conclusão do percurso.

Sawe e o segundo colocado, o etíope Yomif Kejelcha --recordista da meia-maratona e que disputava sua primeira prova de longa distância-, além da etíope Tigst Assefa, vencedora na categoria feminina, calçavam o Adizero Adios Pro Evo 3, da Adidas, que pesa apenas 97 gramas.

O tênis ainda não está disponível no mercado brasileiro e é comercializado no exterior por cerca de US$ 500 (R$ 2.500).

Lançados no mercado a partir de meados de 2017 com placas de carbono na entressola para aumentar a estabilidade e espumas especiais de amortecimento, os "supertênis" prometem reduzir em até 4% o tempo de corrida de atletas profissionais.

"Quebrar o recorde mundial é algo com que sonho há muito tempo, e alcançar isso significa muito para mim e para o esporte da corrida. Isso reflete o trabalho duro feito nos bastidores, o apoio da minha equipe e o papel da inovação em me ajudar a ir além dos limites", declarou Sawe em comunicado.

Apesar da leveza dos pisantes, corredores ressaltam que eles não são a única razão que ajuda a explicar o ganho de velocidade dos atletas.

Desenvolvimentos nas frentes de nutrição e nos próprios treinamentos esportivos também são apontados pelos especialistas, que preveem que novas quebras de recorde não devem demorar.

Bicampeão da Maratona de Nova York e tricampeão da São Silvestre, Marílson Gomes dos Santos afirmou que o tempo de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos alcançado por Sawe inaugura uma "nova era" no atletismo.

"É um novo marco na história das maratonas. Era algo que, se a gente fosse pensar há 10, 15 anos, era praticamente impossível de ser feito", afirmou Marílson à Folha.

Aposentado das pistas desde 2016, o brasiliense fez seu melhor tempo justamente na Maratona de Londres, em 2011, quando terminou na quarta colocação com 2h06min34.

Marílson acrescentou que a marca sub-2h passou a ser vista como possível de ser alcançada após o queniano Eliud Kipchoge, bicampeão da maratona olímpica, completar o percurso em 1h59min40s, em 2019.

A marca não foi homologada por não cumprir os requisitos de uma prova oficial, mas abriu o horizonte quanto a essa possibilidade para os atletas de ponta, assinalou o ex-maratonista brasileiro.

"A gente já sabia que isso ia acontecer. Só não sabia em qual maratona que seria", disse Marílson.

"Isso se deu graças a evoluções em todas as áreas do esporte. A nutricional, a de treinamento esportivo, a tecnológica com os novos tênis. Foi a junção de tudo isso que permitiu que chegássemos nesse ponto", acrescentou.

Ex-treinador de Marílson, Adauto Domingues afirmou que a marca de Sawe deve provocar uma motivação adicional em outros atletas da elite, com o tempo muito provavelmente sendo gradualmente baixado ao longo dos próximos anos.

"As marcas causam todo esse alvoroço e acho que vamos viver novos tempos com toda essa tecnologia. Os atletas, quando veem os adversários competindo e fazendo essas marcas, se sentem capazes de fazer também. Acho que muito rapidamente vamos ter outros atletas correndo abaixo de duas horas", afirmou Domingues.

O treinador acrescentou que, para que novas marcas sejam estabelecidas, é fundamental que os atletas busquem companheiros de treino que sejam capazes de elevar seu próprio nível.

"O sarrafo dos treinos deles é muito alto", disse Domingues. "Quando você põe muita gente boa reunida, em condições ideias, com material, com tecnologia apropriada, os resultados chegam", acrescentou o treinador.

Treinador de atletismo do Sesi-SP, Elvis Santana afirmou que o recorde em Londres, uma prova que não está entre as mais rápidas do circuito, se deu justamente pelo grupo que acompanhava Sawe no pelotão da frente, o forçando a impor um ritmo cada vez mais forte.

"O nível técnico da prova foi muito consistente, com um grupo muito unido. Embora o Sawe atraia mais os holofotes pelo recorde, algo que também chama muita a atenção é o Kejelcha [segundo colocado], que fez a melhor estreia de todos os tempos em uma maratona e também bateu o recorde mundial que vigorava até então", afirmou Santana.

'SPLIT NEGATIVO'

Treinador do medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, Ricardo D'Angelo assinalou que Sawe aplicou uma estratégia conhecida como "split negativo", em que o atleta consegue completar a segunda metade da prova em um tempo menor do que a primeira.

O queniano cumpriu os primeiros 21,1 km com o tempo de 1h00min29, com a segunda metade completada em 59min01.

"Imagino que as condições de prova também estavam perfeitas, tais como temperatura, umidade, vento, bem como o calçado, instrumento de tecnologia de auxílio de performance indispensável para corredores desse nível", afirmou D'Angelo.

Um dos primeiros a conseguir o "split negativo" em provas de elite foi o mineiro Ronaldo da Costa, na Maratona de Berlim, em 1998, quando quebrou o recorde mundial que já durava dez anos, com o tempo de 2h06min05 -a primeira metade foi cumprida em 1h04min42.

"O ser humano não tem limite. Está sempre em busca de superar e estabelecer novas marcas", afirmou Costa à Folha.

O ex-maratonista disse que, embora seja natural que os corredores africanos liderem a corrida pelos melhores tempos, não ficaria surpreso se novos recordes venham de corredores de outros países, mesmo do Brasil.

Ele lembrou que, ao quebrar o recorde mundial em Berlim, a maioria das pessoas imaginava que o responsável por derrubar a marca de 1988, do etíope Belayneh Dinsamo, seria um corredor africano.

"Eu fui o atleta a desbancar os favoritos africanos. Provei que, quando você está preparado, tudo é possível."

A marca de Ronaldo da Costa permaneceu como a melhor do país até abril de 2022, quando Daniel do Nascimento fez o tempo de 2h04min51, em Seul.

"Quando venci em Berlim, foi uma marca surpreendente. Cada atleta, a cada ano, busca sempre melhorar. Recorde é pra ser batido", afirmou Costa. "Daqui a um tempo, daqui a alguns anos, ou daqui a pouco [risos], outro ser humano pode superar [a marca de Sawe]. Faz parte", acrescentou.

Santana, do Sesi-SP, prevê que em um futuro próximo os corredores estarão cruzando a linha de chegada em 1h58, marca que Kelvin Kiptum almejava. "Dentro dos próximos cinco anos, prevejo que seja possível correr em 1h55min50, mas não muito abaixo disso, a não ser que venham novos recursos tecnológicos."