SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lançou nesta semana o ranking que vai ajudar a definir os clubes que estarão na segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, prevista para ser realizada em 2029.

Assim como na edição inaugural, vencida pelo Chelsea, nos Estados Unidos, os campeões continentais de cada confederação, no período de 2025 a 2028, terão vaga assegurada -o Flamengo, campeão da Copa Libertadores no ano passado, e o PSG (Paris Saint-Germain), da Champions League, já estão classificados.

O ranking vai definir os times que complementarão a lista de classificados, levando em conta o desempenho geral nas partidas e até que fase cada um avançou nas respectivas competições continentais.

O regulamento também estabelece o limite de dois clubes por país, exceto em caso de vitória nas competições continentais.

Na edição do ano passado, os representantes brasileiros foram os campeões da Libertadores entre 2021 e 2024 --Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Boca Juniors e River Plate foram os representantes sul-americanos classificados via ranking.

No caso do ranking da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) para 2029, o Palmeiras, vice-campeão da Libertadores de 2025, lidera o ranking, com 53 pontos. O Flamengo aparece em segundo, com 51.

Na sequência, vêm LDU (44), Racing (35) e Estudiantes (35).

Na Europa, o Arsenal lidera a estatística com 103 pontos, seguido por PSG (97), Bayern de Munique (92), Barcelona (92) e Liverpool (78).

Na Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), a liderança fica a cargo do Cruz Azul, do México, com 38 pontos, mas já garantido na Copa do Mundo de Clubes por ter vencido a Champions local. O segundo do ranking é o Tigres (33) e o terceiro o Los Angeles (29).

Na África, a liderança é do Pyramids, do Egito, com 59, também já classificado pela vitória na Champions continental. Ele é seguido pelo Mamelodi Sundowns (58) e pelo FAR Rabat (47).

Na Ásia, o Al Ahli, campeão asiático, é o líder (92). Vem em seguida Al Hilal (69) e Vissel Kobe (57).