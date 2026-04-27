SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casemiro voltou a marcar, e o Manchester United venceu o Brentford em Old Trafford, pelo placar de 2 a 1, na 34ª rodada da Premier League.
O United construiu a vitória no primeiro tempo. O volante da seleção brasileira abriu o marcador logo aos 10 minutos, e Benjamin Sesko ampliou aos 42. Já no fim do jogo, Jensen acertou belo chute para diminuir para o Brentford. Com o resultado, o treinador Michael Carrick chegou a nove triunfos em 13 jogos no comando dos Diabos Vermelhos, com 74,3% de aproveitamento.
Bruno Fernandes anotou a 19ª assistência no campeonato e pode bater recorde. O craque português está perto de igualar Kevin de Bruyne e Thierry Henry, que anotaram 20 passes para gol nas temporadas de 2019/20 e 2002/03, respectivamente.
Na sequência, o United tem clássico decisivo contra o Liverpool. Com vaga encaminhada na próxima Liga dos Campeões, os rivais batalham no próximo domingo (3), em Manchester, pela terceira posição do campeonato. Já o Brentford, que ainda sonha com a Liga Europa, vai enfrentar o West Ham em casa, no sábado (2).
COMO FOI O JOGO?
United pressiona no início. Os donos da casa tiveram duas grandes chances antes de abrir o placar. No primeiro minuto, Mainoo fintou dois zagueiros do Brentford na área e só rolou para Diallo, mas a zaga desviou para fora o chute do marfinense. Aos sete, Kelleher fez milagre: após escanteio, Maguire subiu mais alto e cabeceou no ângulo. O goleiro ex-Liverpool salvou em cima da linha.
Gol do United: 1 a 0! Aos 10 minutos, Maguire venceu a defesa adversária mais uma vez e desviou escanteio pela direita. Casemiro completou quase embaixo das traves para fazer o seu nono gol no campeonato.
Igor Thiago perde duas chances incríveis. Aos 34 minutos, o atacante da seleção brasileira recebeu livre de marcação, enganou Dalot e tropeçou na frente de Lammens. Ele ainda tentou completar o chute, mas o zagueiro Heaven surgiu de trás e desviou para as mãos do goleiro.
É pro outro lado, meu garoto! Heaven sofreu para marcar Igor Thiago. Aos 36, o brasileiro recebeu nas costas do adversário e ficou cara a cara com Lammens. O jovem do United se recuperou com um carrinho. mas desviou na direção do gol, exigindo grande defesa de Lammens. Aos 38, Heaven quase fez outro gol contra, ao desviar com o ombro um cruzamento pela esquerda. Desta vez, Lammens fez milagre.
Gol do United: 2 a 0! Aos 42, Sesko fez o segundo. Bruno Fernandes puxou contra-ataque fulminante, carregou até quase a marca do pênalti e só rolou para o esloveno, que limpou a zaga e aumentou a vantagem dos Diabos Vermelhos.
Os visitantes param na trave. Aos 25 minutos do segundo tempo, Ouattara completou de cabeça após cobrança de escanteio pela esquerda e carimbou o poste. No rebote, tentou emendar um voleio, mas acertou Shaw na cabeça e levou o cartão amarelo.
Gol do Brentford: 2 a 1! Aos 42 minutos, Jensen limpou a marcação e acertou belo chute de fora da área, no canto esquerdo de Lammens, para assustar a torcida da casa. O time visitante chegou a pressionar no fim, mas não foi suficiente para manchar a festa em Manchester.
MANCHESTER UNITED
S. Lammens; D. Dalot, H. Maguire, A. Heaven e L. Shaw (L. Yoro); Casemiro e K. Mainoo; B. Mbeumo (M. Mount), B. Fernandes e A. Diallo (N. Mazraoui); B. Sesko (J. Zirzkee).T.: Michael Carrick.
BRENTFORD
C. Kelleher, M. Kayode, S. van den Berg, N. Collins e K. Lewis Potter; Y. Yarmoliuk e M. Jensen; D. Ouattara, M. Damsgaard e K. Schade (R. Nelson); Igor Thiago.T.: Keith Andrews.
Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Ian Hussin
VAR: James BellPúblico: 73.733Gols: Casemiro (MUN), aos 10 min do 1º tempo; B. Sesko, aos 42 min do 1º tempo; M. Jensen (BRE), aos 42 min do 2º tempo
Cartões amarelos: L. Shaw e J. Zirzkee (MUN); D. Ouattara e S. van den Berg (BRE)