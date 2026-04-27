SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou as contas do clube referentes ao exercício de 2025. A votação ocorreu na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge.

O resultado teve 106 votos favoráveis às demonstrações financeiras e 68 votos contrários. A decisão encerra o rito estatutário de apreciação do balanço do exercício anterior.

A análise envolveu as demonstrações financeiras apresentadas pela diretoria e examinadas pelos órgãos internos do clube. A aprovação não gera efeitos automáticos sobre o mandato da atual administração.

VOTAÇÃO CONCLUI PROCESSO PREVISTO NO ESTATUTO

A reunião desta segunda-feira conclui o processo previsto no Estatuto Social do Corinthians para avaliação das contas anuais. O Conselho Deliberativo é o órgão responsável por emitir a posição oficial sobre o exercício financeiro.

Mesmo com a aprovação, o balanço permanece como documento contábil registrado nos arquivos do clube. A decisão se limita ao âmbito político e institucional da avaliação das contas.

O Estatuto não prevê consequências administrativas imediatas associadas à aprovação. A diretoria segue no exercício de suas funções normalmente.

NÚMEROS DO BALANÇO DE 2025

De acordo com o balanço financeiro de 2025, o Corinthians registrou déficit de R$ 143,4 milhões. O patrimônio líquido do clube permaneceu negativo, encerrando o ano em R$ 774 milhões.

A dívida total do Corinthians ao fim de 2025 foi estimada em aproximadamente R$ 2,72 bilhões. O valor engloba obrigações fiscais, cíveis, trabalhistas e financeiras.

As demonstrações financeiras passaram por auditoria independente, que emitiu relatório com ressalvas. Um dos pontos destacados foi o registro contábil dos efeitos da transação tributária firmada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Segundo a auditoria, embora a transação tenha impacto relevante na redução da dívida tributária, o contrato foi assinado apenas em 2026. Por isso, o reconhecimento contábil em 2025 depende da efetivação formal do acordo.

O relatório também menciona a dependência de renegociações fiscais e financeiras para a continuidade operacional do clube. Há ainda apontamentos sobre a necessidade de aprimoramento dos controles internos e da divulgação periódica de informações financeiras.

Apesar das ressalvas, a conclusão da auditoria foi de que o balanço apresenta adequadamente, dentro das normas contábeis, a posição patrimonial e financeira do Corinthians até 31 de dezembro de 2025.

CORI RECOMENDOU APROVAÇÃO COM RESSALVAS

O Conselho de Orientação (CORI), órgão que emite parecer aos conselheiros, recomendou a aprovação das contas com ressalvas. A posição foi encaminhada ao Conselho Deliberativo antes da votação.

A recomendação levou em conta as demonstrações financeiras, os relatórios da auditoria independente e a defesa técnica apresentada pelo departamento financeiro. A decisão pela aprovação, porém, coube exclusivamente ao Conselho Deliberativo.