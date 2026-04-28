SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid informou que o zagueiro Éder Militão passou por cirurgia na manhã desta terça-feira (28). O procedimento tira a chance de o defensor estar na Copa do Mundo de 2026.

O zagueiro iniciará o trabalho de recuperação já nos próximos dias. Militão sofreu uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda.

Nosso jogador Éder Militão passou por uma cirurgia com sucesso hoje após ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda. A operação foi realizada pelo Dr. Lasse Lempainen, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão começará seu trabalho de recuperação nos próximos dias. Comunicado do Real Madrid