SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espanhol Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção masculina brasileira de basquete, morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. A causa do falecimento não foi divulgada.

Monsalve esteve à frente da seleção brasileira entre 2008 e 2010. No período, venceu a Copa América, em 2009, disputada em Porto Rico, comandando um time que tinha nomes como Tiago Splitter, Anderson Varejão, Leandro Barbosa e Marcelo Huertas. Na final, o Brasil derrotou a seleção da casa por 61 a 60.

Ele também comandou as seleções do Marrocos e da República Dominicana.

"O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve. Ele foi lenda do basquete espanhol", disse a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) em nota.

Na fase como jogador na Espanha, Monsalve marcou época atuando pelo Real Madrid, entre 1963 e 1967. Com o clube merengue, venceu três títulos da Copa da Europa e três da liga local. Ele também acumulou 61 aparições pela seleção de seu país.

Em 2024, foi introduzido ao Hall da Fama do basquete espanhol.