SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luca Zidane, goleiro do Granada e da seleção da Argélia, fraturou a mandíbula e o queixo e pode ficar fora da Copa do Mundo.

O Granada informou que o jogador sofreu uma fratura no rosto após um choque na partida contra o Almería, pela Segunda Divisão da Espanha. O time perdeu por 4 a 2 no estádio Nuevo Los Cármenes. O goleiro precisou ser substituído e levado a um hospital, de acordo com o jornal Sport, da Espanha.

Ainda não se sabe se o goleiro ? filho de Zinedine Zidane ? precisará de cirurgia. O Granada afirmou que a linha de tratamento ainda será definida.

Os exames médicos realizados em Luca Zidane, após a concussão sofrida no último jogo contra o Almería, revelam que o jogador também sofre uma fratura na mandíbula e no queixo. O jogador, juntamente com o departamento médico do clube, decidirá nas próximas horas qual tratamento seguir. Granada, em comunicado oficial

A lesão deve tirar Luca Zidane do restante da temporada pelo Granada e coloca em dúvida sua presença na Copa, segundo o Sport. Ele foi o goleiro titular da Argélia em toda a fase de classificação para o Mundial.

A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argentina, Jordânia e Áustria. A estreia acontece contra os atuais campeões mundiais, no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília).