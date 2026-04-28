(UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo frenético, o PSG virou sobre o Bayern de Munique, aguentou a pressão, venceu por 5 a 4 e saiu em vantagem no duelo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes.
Foram cinco gols só no primeiro tempo. Kane abriu o placar para o Bayern, mas Kvaratskhelia e João Neves viraram para o PSG. Olise ainda ainda empatou mais uma vez antes de Dembélé colocar os franceses na frente.
Na etapa final, o Paris chegou a abrir 5 a 2 com Kvaratskhelia e Dembélé. Mas Upamecano e Luis Díaz diminuíram e mantiveram o Bayern vivo para o segundo confronto.
O jogo de volta será na quarta-feira da semana que vem (6), na Allianz Arena. Antes, as duas equipes voltam a campo no sábado (2) ?o PSG encara o Lorient, pelo Campeonato Francês, enquanto o Bayern pega o Heidenheim, pelo Campeonato Alemão, onde já garantiu o título.
Na outra semifinal, Atlético de Madrid e Arsenal fazem o jogo de ida nesta quarta-feira (29). Para chegar até aqui, o Paris passou por Monaco, Chelsea e Liverpool, enquanto o Bayern avançou em cima de Atalanta e Real Madrid.
COMO FOI O JOGO
Mesmo sem a presença do técnico Vincent Kompany, que estava suspenso, o Bayern não se intimidou no Parque dos Príncipes e saiu na frente com um pênalti. Aos 15 minutos, Olise deixou Luis Díaz na cara do gol, e o colombiano foi derrubado por Pacho dentro da área. Na cobrança, Harry Kane deslocou Safonov e abriu o placar. Na sequência, os alemães quase fizeram o segundo com Olise, mas Marquinhos salvou em cima da linha.
Depois do gol sofrido, Dembélé perdeu uma chance inacreditável para o PSG, mas Kvaratskhelia empatou. O camisa 10 dos franceses foi lançado cara a cara com Neuer, mas tirou demais e mandou para fora. Só que aos 23 minutos, Kvarastkhelia recebeu pela esquerda, cortou para o meio e mandou na bochecha do gol para fazer 1 a 1.
Com a igualdade novamente no placar, os dois times tiveram chances, e o PSG conseguiu a virada. Primeiro, Olise fez bela jogada pela direita, chegou à linha de fundo e tentou finalizar, parando em Safonov. O Paris respondeu logo depois, e Doué tirou tinta da trave de Neuer. Em seguida, Dembélé cobrou escanteio na cabeça de João Neves, que fez 2 a 1 aos 32 minutos.
O jogo seguiu lá e cá, Doué perdeu outra chance pelos mandantes, e Olise empatou para o Bayern. Aos 40, os alemães rondaram a área do PSG e, quando teve espaço, Olise carregou pelo meio e soltou uma bomba para superar Safonov: 2 a 2.
Ainda antes do intervalo, o PSG voltou à frente do placar. Já nos acréscimos, Dembélé tentou cruzamento, e a bola desviou na mão de Alphonso Davies dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro marcou a penalidade que foi convertida pelo camisa 10 parisiense: 3 a 2.
Na etapa final, o Bayern até teve a primeira chance com Laimer, mas Kvaratskhelia e Dembélé marcaram duas vezes em dois minutos. Aos 10, Vitinha achou ótimo passe nas costas da defesa para Hakimi, que cruzou rasteiro para o camisa 7 pegar de primeira e balançar as redes. Na sequência, o Paris saiu em contra-ataque com Doué, que deixou para Dembélé finalizar ? a bola ainda pegou na trave antes de entrar: 5 a 2.
Só que os alemães não se deram por vencidos e diminuíram também com dois gols. Aos 19 minutos, Kimmich cobrou falta na medida e Upamecano subiu sozinho para desviar sutilmente e marcar. Três minutos depois, Harry Kane achou linda bola para Luis Díaz que, mano a mano com Marquinhos, conseguiu espaço e fez 5 a 4 ? o tento foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a bola na rede.
Depois dos nove gols, o jogo finalmente esfriou, mas o PSG aguentou a pressão no fim. O Bayern rondou a área dos franceses em busca do empate, mas não levava perigo. Já os franceses não aceleraram o ritmo do jogo ? nos últimos minutos, Mayulu ainda acertou bola no travessão de Neuer. Já nos acréscimos, os alemães voltaram a pressionar, e Pacho tirou cabeçada de Kimmich que ia na direção do gol.
PSG
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves, Zaïre-Emery (Fabián Ruiz) e Vitinha; Doué (Barcola), Dembélé e Kvaratskhelia (Mayulu). T.: Luis Enrique.
BAYERN DE MUNIQUE
Neuer; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies (Laimer); Kimmich e Pavlovic (Nicolas Jackson); Luis Díaz, Musiala (Goretzka) e Olise; Harry Kane. T.: Aaron Danks.
Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
Árbitro: Sandro Schärer (SUI)
Assistentes: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Ayuso (ESP)
VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
Gols: Kvaratskhelia (23'/1ºT e 10'/2ºT), João Neves (32'/1ºT) e Dembélé (49'/1ºT e 12'/2ºT) (PSG); Harry Kane (16'/1ºT), Olise (40'/1ºT), Upamecano (19'/2ºT) e Luis Díaz (22'/2ºT) (BAY)
Cartões amarelos: Marquinos, Hakimi e Fabián Ruiz (PSG)