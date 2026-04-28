SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana. Com Neymar de volta ao time após se recuperar de uma virose, o Santos ficou no 1 a 1.

Os gols do confronto foram marcados por Cuello e Gabigol, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Santos se complica na lanterna do Grupo D e soma apenas dois pontos em três rodadas. O líder San Lorenzo já tem cinco. Para seguir vivo, os comandados de Cuca precisam reagir nos três jogos restantes, sendo dois em casa.

Na Sul-Americana, a vaga direta é exclusiva do primeiro colocado, enquanto o vice de cada chave disputa a repescagem com o terceiro da Libertadores.

Agora o Santos volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (2), o time praiano visita o líder Palmeiras, no Allianz Parque. O clássico será disputado às 18h30 (de Brasília). O Santos precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento da competição.

ROLLHEISER E NEYMAR TROCAM DE POSIÇÃO

O Santos pisou no Nuevo Gasômetro com força máxima. O objetivo era evitar uma eliminação precoce na competição. As expectativas do técnico Cuca foram depositadas no trio Rollheiser, Neymar e Gabigol.

Diferentemente de outras partidas, o argentino ficou responsável pela criação de jogadas no meio-campo, enquanto Neymar atuou mais perto da área pelo lado esquerdo do ataque.

A mudança de posicionamento da dupla trouxe mais lucidez ofensiva ao Santos, que, com troca de passes no campo de ataque, criou oportunidades. Mas elas não foram concluídas adequadamente.

Defensivamente, o Santos fez uma partida segura. A equipe não se viu sob pressão em nenhum momento. Com exceção do gol sofrido, Brazão, de volta ao time, fez boas defesas quando exigido.

SAN LORENZO

Gill; De Ritis, Montenegro e Romaña; Herrera, Reali (Barrios), Gulli (López) e Insaurralde; Tripichio; Auzmendi (Herazo) e Cuello (Rodriguez). Técnico: Gustavo Álvarez.

SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Cristian Oliva e Rollheiser (Barreal); Gabigol (Matheus Xavier), Neymar e Gabriel Bontempo (Thaciano). Técnico: Cuca.

Competição: Copa Sul-Americana

Local: Nuevo Gasômetro, Buenos Aires

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: David Rodriguez (COL)

Cartão amarelo: Luan Peres (SAN)

Gols: Cuello, SLO (26'/1T), Gabigol, SAN (32'/1T)