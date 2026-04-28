SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez a lição de casa nesta terça-feira (28) e venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, dentro do Nilton Santos.
Mateo Ponte abriu o placar, Montoro ampliou e Newton fechou a conta. A equipe de Franclim Carvalho dominou a partida.
Com a vitória, o Botafogo se isola na liderança do grupo E da Sul-Americana. A equipe brasileira chega aos sete pontos, enquanto Caracas (4) e Racing (3) ainda jogam na rodada. O Independiente Petrolero é lanterna e segue zerado.
O resultado ignora a crise carioca nos bastidores. Nos últimos dias, John Textor foi afastado do comando da SAF em decisão cautelar que o próprio estadunidense não reconhece. Além disso, o clube vive problemas financeiros e deve sofrer com saídas no meio da temporada, como do zagueiro Alexander Barboza, próximo do Palmeiras.
O Botafogo segue no Rio de Janeiro, mas agora para confronto válido pelo Brasileirão. O time carioca recebe o Remo no próximo sábado (2), no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília). Pela Libertadores, a equipe alvinegra volta a campo contra o Racing, na próxima quarta (6), também dentro de casa.
LANCES IMPORTANTES
Com o controle de jogo na etapa inicial, o Botafogo demorou 11 minutos para criar, de fato, a primeira chance. Pela direita da área, Arthur Cabral escapou e cruzou a bola na segunda trave. Kadir, então, apareceu para escorar para o meio, mas Edenílson não conseguiu completar para o gol.
Aos 15 minutos, o time da casa mudou o lado e atacou pela esquerda. De lateral para lateral, Alex Telles cruzou com perfeição na segunda trave e Mateo Ponte apareceu para completar de primeira, anotando o primeiro gol da noite.
Em velocidade e sustentando a marcação, Kadir escapou pela direita e cruzou forte. A bola viajou na pequena área, deixou o goleiro para trás e encontrou o caminho de Arthur Cabral. O atacante se esticou todo para fazer o gol, mas chegou caindo e empurrou para fora -mesmo com o gol aberto.
Mais uma vez quem apareceu foi Kadir, pela direita. Ele ganhou da marcação no drible a conseguiu espaço para cruzar forte. Quem apareceu na área foi o argentino Medina, ampliando a vantagem. O lance, no entanto, foi revisado pelo VAR e acabou anulado por impedimento milimétrico do panamenho.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, Kadir foi acionado em velocidade e de encontro com o goleiro. O botafoguense não teve muito espaço e, com a marcação justa, tirou do goleiro e também do gol.
Na volta do intervalo, o Botafogo não esperou três minutos para assustar a equipe visitante. Em chute de Kadir, o goleiro Gutiérrez trabalhou bem e evitou outro gol.
Dominando o jogo por completo e buscando o segundo gol, o clube do Rio não aumentou sua vantagem por detalhe. Em bom lance coletivo, aos seis minutos, Arthur Cabral deixou para Montoro finalizar forte e dar mais trabalho para o goleiro adversário. Gutiérrez voou para uma grande defesa. Mais tarde, foi a vez de Edenílson chutar de fora da área e dessa vez vencer o goleiro, mas Rojas estava em cima da linha para afastar de cabeça.
Era questão de tempo, e o time brasileiro conseguiu voltar à rede em lance de bola parada. Aos 17 minutos, Alex Telles cobrou cruzado em direção gol e Gutiérrez não foi muito feliz, apesar da defesa, deixando a bola com Montoro. O argentino teve muito tempo para ajeitar o corpo e bater para o gol, contando ainda com desvio em Palma antes de correr para o abraço.
Com a vitória bem encaminhada, o gol que confirmou de vez o resultado veio com Newton, que recém havia entrado em campo. Aos 32 minutos, Chris Ramos puxou contra-ataque em velocidade e serviu o companheiro na direita. Newton chutou cruzado e anotou o terceiro no Nilton Santos.
Aos 41 minutos, a sobrou para Marçal dentro da grande área. O defensor encheu o pé e contou com desvio no chute ao gol, mas a bola explodiu na trave. No lance seguinte, em escanteio, Bastos subiu sozinho e errou o alvo.
Já nos acréscimos, com o resultado definido, o zagueiro Porto fez uma falta simples de jogo e recebeu o segundo cartão amarelo. Com isso, acabou se dirigindo para o vestiário mais cedo.
BOTAFOGO
Neto; Ponte, Barboza, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina e Allan; Kadir (Tucu Corrêa), Montoro (Rodríguez) e Edenílson (Newton); Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Franclim Carvalho.
INDEPENDIENTE PETROLERO
Gutiérrez; Torres, Palma, Porto e Rodríguez (Leanos); Vargas (Cristaldo) e Rojas; Cardozo (Mercado), Willie e Wagner (Lutkowski); Jonathan Cristaldo (González). Técnico: Thiago Leitão.
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
Assistentes: Carlos Poblete e Eric Pizarro (CHI)
VAR: Miguel Araos (CHI)
Gols: Ponte, aos 15' do 1T e Montoro, aos 17' do 2T e Newton, aos 32' do 2T(BOT)
Cartões amarelos: Bastos e Rodríguez (BOT) Porto (INP)
Cartão vermelho: Porto (INP)