AURA IMORTAL NO NORDESTE! Bahia 0x2 #GrêmioGrêmio Feminino (@MosqueteirasOfc) April 28, 2026
Com dois golaços da Camila Pini, o #GrêmioFeminino conquistou três pontos importantes fora de casa pelo #BrFeminino2026.
Voltamos a campo no feriado de 1º de maio, contra o Corinthians, no Passo D'Areia. Contamos com teu apoio
Os três pontos conquistados fora de casa deixaram as Gurias Gremistas com dez pontos, na 12ª colocação. Já as Mulheres de Aço permanecem com 15 pontos, na 4ª posição da classificação.
E o confronto teve uma protagonista, a volante Camila Pini, que marcou duas vezes em cobrança de falta, a primeira aos 11 da etapa inicial e a segunda aos 51 do segundo tempo.
