Na partida que fechou a 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (28) na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Os três pontos conquistados fora de casa deixaram as Gurias Gremistas com dez pontos, na 12ª colocação. Já as Mulheres de Aço permanecem com 15 pontos, na 4ª posição da classificação.

E o confronto teve uma protagonista, a volante Camila Pini, que marcou duas vezes em cobrança de falta, a primeira aos 11 da etapa inicial e a segunda aos 51 do segundo tempo.

