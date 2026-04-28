SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (28), o São Paulo foi ao Estádio El Campín, na Colômbia, a 2.600 metros de altitude, e ficou no 0 a 0 com o Millonarios. A partida foi válida pela 3ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

O empate manteve o clube paulista na liderança isolada da chave. O São Paulo soma sete pontos em três jogos, com três de vantagem sobre o próprio Millonarios, vice-líder do grupo. O resultado, no entanto, acabou com os 100% de aproveitamento da equipe na competição.

Técnico Roger Machado optou por utilizar um time totalmente reserva na Colômbia, poupando uma série de titulares, como Luciano, Calleri, Artur e o goleiro Rafael.

O estreante da noite estava debaixo das traves: Carlos Coronel. O arqueiro foi a campo pela primeira vez desde que chegou ao clube, sem custos, em dezembro do ano passado. No fim da partida, fez uma linda defesa para garantir o empate.

O São Paulo enfrenta o Bahia às 16h (de Brasília) do próximo domingo, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Morumbis não é opção para o embate por conta da 'dobradinha' de shows do The Weeknd na casa são-paulina, na virada do mês.

LANCES IMPORTANTES

Cauly cobrou escanteio no segundo pau, buscando André Silva. O centroavante subiu mais alto que a marcação e desviou de cabeça. A bola encobriu o goleiro, e Sarabia tirou praticamente em cima da linha. Segue 0 a 0.

David Silva cobrou escanteio, e a zaga são-paulina afastou mal. A bola ficou com Arias na entrada da área, mas o zagueirão mandou por cima.

Leonardo Castro ganhou território no campo de ataque e arriscou arremate de longe. A bola desviou na marcação e tirou Coronel da jogada. O goleiro são-paulino apenas assistiu à bola passar perto da trave e ir para escanteio.

O Millonarios teve uma série de bons ataques, todos pela direita. Castro e Quintero tiveram oportunidades, finalizando com perigo, mas para fora.

Vega faz cruzamento para a área e encontra Angulo. O atacante se antecipou à marcação e cabeceou com efeito. Coronel se esticou e fez uma linda defesa, já nos acréscimos, para garantir o 0 a 0.

MILLONARIOS

Novoa; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia (Banguero); Mateo García (Vega), Viveros (Beckham Castro), Ureña e David Silva (Quintero); Castro (Angulo) e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.

SÃO PAULO

Coronel; Cédric Soares, Alan Franco, Dória, Sabino e Nicolas (Wendell); Luan (Negrucci), Djhordney (Bobadilla) e Cauly (Lucca); Tapia e André Silva (Ferreira). Técnico: Roger Machado.

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Cuevas (PAR)

Quarto árbitro: Blas Romero (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões amarelos: Coronel, Nicolas e André Silva (SAO)