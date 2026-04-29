SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo com mais faltas e discussão do que bola rolando, o Cruzeiro conseguiu furar a retranca do Boca Juniors e venceu por 1 a 0, no Mineirão, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Neyser Villarreal foi o autor do gol do jogo, aos 37 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro jogou com um a mais por todo o segundo tempo -no final da primeira etapa, Bareiro acertou o rosto de Christian e levou o segundo amarelo. Até o gol, entretanto, o duelo teve poucas chances claras.
Com a vitória, a equipe mineira iguala o Boca e vai aos 6 pontos no grupo D, mas ainda em 2º lugar pelos critérios de desempate. No outro jogo da chave, Barcelona de Guayaquil e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (29).
Na próxima rodada, o Cruzeiro visita a Universidad Católica, no Chile, na quarta-feira da semana que vem (6). Antes, o clube mineiro terá o clássico contra o Atlético-MG, no sábado (2), pelo Brasileirão.
MUDANÇA NO GOL
O Cruzeiro teve uma novidade em sua meta para a partida de hoje: o jovem Otávio, de apenas 20 anos, assumiu a titularidade no gol no lugar de Matheus Cunha. Até então reserva imediato de Cássio, Matheus Cunha vinha sendo criticado pela torcida desde a lesão do titular, que passou por cirurgia no joelho esquerdo -na temporada, o goleiro reserva sofreu 13 gols em 12 partidas.
As críticas a Matheus Cunha também seriam internas, com o volante Walace utilizando grupos de mensagens com pessoas ligadas ao clube para criticar o companheiro de equipe. Com a má fase do reserva de Cássio, Otávio foi escolhido para ser titular no importante duelo contra o Boca e não comprometeu. Esta foi apenas a quinta partida como profissional do goleiro formado na base do Cruzeiro -antes, ele fez jogos pelo Campeonato Mineiro e pela Copa do Brasil, contra o Goiás.
COMO FOI O JOGO
O duelo começou mais brigado do que jogado, e Leandro Paredes levou um cartão amarelo logo no início. Aos seis minutos, o volante argentino empurrou Matheus Pereira com o jogo parado e foi punido com o cartão. Já as chances de gol foram poucas, com a principal sendo um chute de Arroyo que saiu pela linha de fundo.
O jogo seguiu com disputas firmes, tendo mais tempo de bola parada do que rolando. Os cruzeirenses se irritaram quando Kaio Jorge foi puxado pelo zagueiro Di Lollo perto da área e o juiz não marcou nada -pouco depois, o camisa 19 da equipe da casa atingiu o goleiro do Boca e levou amarelo. Fagner foi outro a ser amarelado por falta, caindo na pilha dos argentinos.
Após a pausa para hidratação, o Cruzeiro tentou trabalhar mais a bola, levou perigo com Arroyo e ficou com um a mais no final do primeiro tempo. Primeiro, o atacante equatoriano cobrou falta de longe com muito efeito, e o goleiro Brey só olhou a bola passar perto da trave. Nos acréscimos, Bareiro -que já tinha amarelo, acertou o rosto de Christian, levou o segundo cartão e foi expulso, deixando o Boca com dez em campo.
Embora a equipe cruzeirense tenha superioridade numérica, o cenário seguiu o mesmo no início da segunda etapa. O jogo continuou disputado, nervoso e com mais faltas do que bola rolando -os dois times seguiram reclamando muito com a arbitragem e tentando cavar cartões amarelos.
O Cruzeiro passou a ocupar mais o campo de ataque e pressionar pelo gol, tendo duas chances com Fabrício Bruno. Na primeira, o zagueiro apareceu sozinho para cabecear na linha da pequena área, mas mandou para fora. Pouco depois, cabeceou com força e viu a bola desviar na defesa argentina. Arroyo também tava outra boa oportunidade ao tentar chute surpresa da intermediária que passou perto do gol.
A pressão deu certo e, depois de boa chance de Kaio Jorge, Neyser Villarreal abriu o placar para o Cruzeiro, aos 37 minutos. Matheus Pereira achou ótimo passe para Kaio Jorge, que aparaceu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o atacante colombiano empurrar a bola para as redes: 1 a 0. Ao apito final, os jogadores do Boca foram para cima de Matheus Pereira, mas os cruzeirenses não entraram na pilha e apartaram a briga.
CRUZEIRO
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Neyser Villarreal) e Kaio Jorge (Matheus Henrique). Técnico: Artur Jorge.
BOCA JUNIORS
Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Ascacíbar, Leandro Paredes, Delgado e Aranda (Figal); Merentiel (Zeballos) e Bareiro. Técnico: Claudio Úbeda.
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)
Gol: Neyser Villarreal (37'/2ºT) (CRU)
Cartões amarelos: Fagner, Gerson e Kaio Jorge (CRU); Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco, Leandro Paredes e Bareiro (BOC)
Cartão vermelho: Bareira (BOC)