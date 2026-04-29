SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estreante da noite, Carlos Coronel aprovou a atuação no empate sem gols com o Millonarios, em Bogotá, na Colômbia, nesta terça-feira (28). O goleiro foi peça fundamental para garantir o resultado e confirmar a liderança do São Paulo no grupo da Copa Sul-Americana.

"Com certeza foi um momento especial na minha carreira. Parabenizar o grupo, porque foi um jogo difícil, como você mesmo falou, as condições, a casa cheia. Mas, como você também comentou, eu fiz uma defesa porque a gente foi muito bem, a gente se entregou", disse Carlos Coronel, em entrevista à ESPN.

Satisfeito com a atuação, Carlos Miguel também destacou a entrega do grupo na altitude da cidade.

"Todo mundo se entregou, todo mundo cansado, então valeu a entrega, valeu a defesa. Estou muito feliz. Esse ponto nos deixa líder e, agora, a gente tem dois jogos em casa e um fora, então acho que foi muito importante esse ponto aqui na Colômbia. Feliz pela estreia nesse clube gigante. É um momento especial na minha vida."

Coronel chegou ao Morumbis em dezembro do ano passado, como segundo reforço da janela da equipe. O arqueiro foi adquirido sem custos, após ficar sem contrato com o New York Red Bulls.