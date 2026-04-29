SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina pode chegar à Gold Coast brigando por mais do que apenas um título de etapa - que tem janela aberta a partir desta quinta-feira à noite no Brasil.

Líder do ranking mundial após um terceiro lugar em Bells Beach e um vice-campeonato em Margaret River, o brasileiro também está na frente na disputa pela chamada "Aussie Treble", a tríplice coroa australiana criada recentemente pela WSL.

O QUE É

O conceito é simples: somar o melhor desempenho nas três etapas realizadas no país: Bells, Margaret e Gold Coast. Esta é apenas a segunda edição do formato, que teve Jordy Smith como campeão masculino no ano passado.

Agora, Medina aparece como principal candidato a entrar para essa lista, e, de quebra, se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o feito.

TRIPLE CROWN

A ideia remete a um formato que já foi extremamente tradicional no surfe: a Triple Crown havaiana. Disputada no fim da temporada, ela somava resultados em etapas como Haleiwa, Sunset e Pipeline, reunindo tanto atletas da elite quanto das divisões de acesso.

Durante quase 30 anos, foi considerada um dos títulos mais prestigiados do esporte - quase tão importante quanto o próprio campeonato mundial.

E Medina também já escreveu seu nome nessa história. Em 2015, foi o primeiro brasileiro a conquistar a tríplice coroa havaiana, abrindo caminho para outros nomes do país, como Jessé Mendes, campeão em 2018.

A competição, no entanto, perdeu força após a pandemia, quando chegou a ser realizada em formato digital, até cair praticamente no esquecimento pela organização.

MEDINA LIDERA

Com 13.885 pontos acumulados nas duas primeiras etapas, o brasileiro chega à Gold Coast na liderança da disputa. O principal rival é justamente quem o derrotou na final em Margaret: o australiano George Pittar, que soma 13.320 e corre em casa tentando virar o jogo.

Além do peso simbólico, o título também tem premiação real. O vencedor da Aussie Treble leva um troféu especial e um carro oferecido pela patrocinadora do circuito, no valor de R$ 340 mil.

Mas, mais do que isso, a conquista reforçaria o momento de Medina no retorno ao tour: competitivo, consistente e, mais uma vez, protagonista.