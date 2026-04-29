SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar e Gabigol são duas dúvidas do técnico Cuca para o clássico diante do Palmeiras, sábado (2), no Allianz Parque. O treinador revelou que terá uma conversa com os atacantes para saber se estarão à disposição para o duelo, em razão do gramado sintético do estádio alviverde.

A dupla não esconde e já se posicionou publicamente contra a disputa de partidas em piso artificial.

Ocorre que o momento do Santos no Brasileirão é crítico. Com 14 pontos, o Peixe abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa pontuar para respirar. Para isso, Cuca tentará convencer os dois.

"Ainda não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês (jornalistas) sabem o que eles pensam sobre o gramado sintético. Vamos conversar com os dois. Lógico que se puder tê-los diante do Palmeiras, a gente fica mais fortalecido", disse.

EM 2025, NEYMAR ATUOU NO SINTÉTICO

Desde seu retorno ao Brasil em 2025, Neymar jogou apenas uma vez no sintético. Foi no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em setembro do ano passado.

Já Gabigol, apesar de também desaprovar o piso, tem um histórico mais frequente dos tempos de Flamengo contra adversários que fazem uso do piso artificial.

Pelo Santos, inclusive, o camisa 9 chegou a enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri no Paulistão deste ano.