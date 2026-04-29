RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Estudiantes que avistar Rossi em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), certamente não terá boas lembranças. Além do goleiro ter sido uma aposta não aproveitada na passagem relâmpago pelo clube, posteriormente se tornou um cruel carrasco tanto pelo Boca Juniors quanto pelo Flamengo, adversário de logo mais pela Libertadores.

Rossi foi o herói da dramática classificação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores do ano passado, quando as equipes se enfrentaram. Após vencer no jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, o time carioca foi para La Plata precisando apenas de um empate, mas acabou derrotado por 1 a 0 e a vaga se decidiu nos pênaltis.

Nas cobranças, o goleiro defendeu os chutes de dois batedores: Benedetti e de Ascacíbar, e o Flamengo avançou por 4 a 2 no torneio que, posteriormente, se tornaria tetracampeão.

Anteriormente, em março de 2022, quando ainda era goleiro do Boca Juniors, ele já havia defendido um pênalti dos Estudiantes também no estádio Jorge Luis Hirschi. Na ocasião, o jogo era válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa da Liga Argentina e o arqueiro pegou a cobrança de Leandro Díaz. No fim, sua equipe venceu por 1 a 0.

A curiosidade em que todas as três cobranças o goleiro, que é especialista em pênaltis, pulou para o mesmo lado, o direito.

PASSAGEM RELÂMPAGO PELO ESTUDIANTES

Rossi foi contratado em 2015 pelo Estudiantes como uma aposta. Ele tinha 19 anos e havia se destacado pelo Chacarita Juniors, time que, atualmente, está na Segunda Divisão do país.

Aquela foi a primeira oportunidade do goleiro na elite do futebol argentino. Rossi, porém, não teve muitas oportunidades, ficou a maior parte do tempo na equipe sub-23 e atuou apenas três vezes no elenco profissional.

Para a imprensa local, apesar das poucas oportunidades, Rossi já demonstrava que tinha talento e condições de despontar.

O status de promessa também é confirmado em La Plata, cidade-sede do Estudiantes. A juventude aliada há alguns conflitos internos teriam sido os motivos que levaram Rossi a ser emprestado ao Defensa y Justicia.

"Ele estreou jovem no Chacarita e de uma forma positiva, e o Estudiantes o comprou como uma aposta, uma promessa. Depois, ele foi para o time reserva (sub-23) e jogou apenas três partidas na Primeira Divisão. Ele até teve alguns conflitos na época, e o Estudiantes o emprestou para o Defensa y Justicia", disse Gonzalo Plotycia, jornalista da rádio "La Red", de La Plata (ARG).

EMPRÉSTIMO AO DEFENSA Y JUSTICIA EMBALOU A CARREIRA

O empréstimo ao Defensa y Justicia veio a calhar para Rossi. No time da cidade de Florencio Varela, o goleiro passou a se destacar.

As boas atuações fizeram com que ele despertasse o interesse do Boca Juniors. O popular clube da Argentina acabou o comprando por US$ 2 milhões. Nos xeneizes, Rossi apareceu para o cenário internacional e iniciou sua fama de pegador de pênaltis.

FLAMENGO BUSCA MANTER OS 100%, MAS TEM DESFALQUES

Atual campeão, o Flamengo é o líder isolado do Grupo A da Libertadores com 100% de aproveitamento, já que venceu o Cusco, do Peru, e o Independiente de Medellín, da Colômbia. O time soma seis pontos contra quatro do Estudiantes, um dos colombianos e zero dos peruanos. Portanto, uma vitória ou mesmo um empate deixarão a equipe brasileira em situação confortável na chave.

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá, todos lesionados. Em compensação, tem os retornos de Carrascal -que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, no Brasileirão- e De la Cruz, que foi poupado diante dos mineiros por não atuar em gramados sintéticos.