SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atualmente no Benfica, José Mourinho resolveu dar um pitaco sobre a Copa do Mundo de 2026. O treinador colocou o Brasil de Ancelotti entre os favoritos e também criticou o novo formato da competição, dizendo que vai tirar férias até as quartas de final.

Claro que eu vou torcer para Portugal, e tem potencial. Além disso, Ancelotti é Ancelotti. Ainda que muitas pessoas não acreditem, o Brasil pode conseguir. Uma coisa é o Brasil sem Ancelotti e outra coisa é o Brasil com Ancelotti.José Mourinho, em entrevista à Sportsmediaset

O técnico também listou outras seleções como favoritas ao título. Ele apontou Argentina, França e Inglaterra.

A Argentina é a atual campeã do mundo e me parece um verdadeiro time, um time muito unido e compacto, com sentimentos de jogar pela seleção. Depois, tem a França com pelo menos três times que podem competir. A Inglaterra uma hora ou outra vai chegar.José Mourinho

CRÍTICA AO NOVO FORMATO DA COPA

Mourinho também aproveitou a oportunidade para criticar o novo formato da Copa do Mundo. Esta será a primeira edição com 48 seleções participantes e em três países como sede (Estados Unidos, México e Canadá).

É fantástico do ponto de vista social, é uma festa, um fenômeno social incrível, mas se falamos unicamente de futebol, são seleções que vão apenas para passear. Estou pensando em tirar férias até as quartas de final. São muitas seleções e algumas vão lá só para perder. Nas quartas de final que vai começar a festa.José Mourinho

A Copa do Mundo tem início com México x África do Sul no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13 contra a seleção de Marrocos, e depois dá sequência na fase de grupos contra Haiti e Escócia.