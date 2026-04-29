SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador de jiu-jítsu Micael Ferreira Galvão, 22, mais conhecido como Mica Galvão, é visto dentro do meio como um dos principais talentos da arte marcial do mundo.

Ele é filho de Melqui Galvão, 47, um dos treinadores brasileiros de jiu-jítsu mais conhecidos do país e que foi preso pela Polícia Civil do Amazonas na noite de segunda-feira (27), sob suspeita de crimes sexuais contra alunas menores de idade.

A reportagem localizou a defesa de Melqui Galvão na tarde desta quarta-feira (29). O advogado Cândido Neto afirmou que deve encaminhar um nota com o posicionamento até o final do dia.

Natural de Manaus, Mica Galvão começou a prática esportiva ainda aos 2 anos de idade. Em 2022, aos 18, sagrou-se o mais jovem campeão mundial de jiu-jítsu, na categoria peso-leve. Em abril de 2023, porém, o lutador teve o título retirado após ser flagrado em exame anti-doping por uso da substância clomifeno, utilizada para estimular a produção de testosterona.

Em 2024, aos 20 anos, Mica Galvão alcançou o Grand Slam do jiu-jítsu, com as conquistas do Campeonato Brasileiro, do Pan-Americano, do Europeu e do Mundial. Ele é o atleta mais jovem a conseguir a façanha.

No mesmo ano, ele ainda faturou o prestigiado título da ADCC (Abu Dhabi Combat Club), de grappling, estilo de luta agarrada.

Ele foi apenas o segundo a empilhar os cinco títulos em um mesmo ano, após Rubens Charles Maciel, conhecido como Cobrinha, em 2017.

Mica se pronunciou após a prisão do pai, pediu que a Justiça cumpra seu papel e repudiou a violência contra mulheres.

"É dificil encontrar palavras para um momento como esse. Meu pai, Melqui Galvão, foi quem me colocou no tatame pela primeira vez ainda criança. Foi ele quem me ensinou a lutar, a competir, a respeitar o adversário e a ter caráter", escreveu em nota publicada no Instagram.