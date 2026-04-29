SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético de Madrid e Arsenal empataram por 1 a 1 a partida de ida de seu confronto nas semifinais da Champions League. Com um gol de pênalti para cada lado nesta quarta-feira (29), no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, ficou tudo igual na disputa, que será resolvida na próxima terça (5), no Emirates Stadium, em Londres.

Gyökeres marcou para os visitantes no fim do primeiro tempo, e Julián Alvarez balançou a rede pelos donos da casa no início do segundo. Depois disso, os anfitriões tiveram boas oportunidades para marcar, mas respiraram aliviados quando o árbitro holandês Danny Makkelie consultou o vídeo e anulou penal que havia apitado para o time inglês.

Após um jogo frenético em Paris, com vitória por 5 a 4 do Paris Saint-Germain sobre o Bayern, a outra semifinal da Liga dos Campeões teve um ritmo menos acelerado. O primeiro tempo teve apenas uma finalização mais perigosa de cada time até o momento em que Gyökeres foi derrubado na área por Hancko. Ele mesmo bateu o pênalti, aos 44 minutos, e abriu o placar para o Arsenal.

Atrás no marcador, o Atlético voltou do intervalo com um comportamento bem mais agressivo e pressionou até buscar o empate. O pênalti foi assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo, que indicou o toque de mão de Ben White. Coube a Julián Alvarez executar a cobrança, e convertê-la, aos 11 da etapa final.

A formação espanhola continuou no ataque e teve uma porção de oportunidades de passar à frente. Griezmann acertou o travessão em chute de dentro da área. Lookman fez finta e se viu na cara do gol, mas chutou em cima do arqueiro Raya. Do outro lado, em dividida com Pubill, Eze foi ao chão. O penal foi marcado e depois anulado, para reclamação dos atletas do Arsenal.

Atlético e Arsenal estão em busca de seu primeiro título no principal campeonato europeu. A equipe espanhola esteve na decisão em três decisões e perdeu todas: para o Bayern, em 1974, e para o rival Real Madrid, em 2014 e em 2016. Já o clube londrino foi derrotado pelo Barcelona em sua única tentativa, em 2006.

Neste ano, o jogo derradeiro da competição está marcado para a Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, em 30 de maio. O desenho da partida será definido na próxima quarta (6), quando o Bayern tentará na Allianz Arena, em Munique, virar o placar do confronto com o atual campeão PSG.