RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo sofreu uma baixa importantíssima durante o empate em 1 a 1 com o Estudiantes, nesta quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores. Após cair de mal jeito e deixar o campo de jogo, Arrascaeta teve confirmada uma fratura na clavícula direita.

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo em dividida com Piovi. Ele caiu sobre o ombro direito e, imediatamente, levou a mão à clavícula sentindo muitas dores.

Após exames preliminares, os médicos ordenaram a substituição do uruguaio. O colombiano Carrascal entrou em seu lugar.

Arrascaeta foi levado imediatamente para um hospital de Buenos Aires. Por lá, foi submetido a um raio-X que confirmou a fratura.

O Flamengo não deu prazo de recuperação. O meia é constantemente convocado para a seleção do Uruguai e considerado um nome certo para a Copa do Mundo.

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Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (30) juntamente com o restante da delegação.