SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio não saiu do 0 a 0 com o Palestino, do Chile, em jogo marcado por uma bizarrice ? e muito azar ? de Carlos Vinícius. O atacante perdeu três pênaltis no mesmo lance e ainda teve um gol anulado de forma polêmica durante o duelo em Santiago, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O lance inacreditável da noite aconteceu no início do primeiro tempo. Aos oito minutos, Tetê driblou o lateral Dilan Zúñiga, foi agarrado na área e caiu. O árbitro Guillermo Enrique Alcivar assinalou a penalidade máxima, e Carlos Vinícius fez o improvável: na primeira batida, acertou a trave após desvio de Sebastián Pérez, mas o juiz mandou voltar a cobrança porque o goleiro se adiantou. Na segunda, a novela se repetiu. Na terceira oportunidade, Pérez pegou de novo ? e dessa vez para valer.
Carlos Vinícius tentou a redenção no fim. Em jogo de pouca inspiração, o Grêmio só encontrou uma nova chance de abrir o placar aos 35 minutos do segundo tempo: Gabriel Mec ajeitou para o centroavante tricolor, que acertou belo chute de fora da área, sem chances para Pérez. A consagração como herói, no entanto, durou poucos segundos: o VAR chamou o juiz para anular o gol por toque no braço de Mec logo antes do passe.
O Grêmio fica em situação complicada no Grupo F da Sul-Americana. A equipe gaúcha estacionou na terceira posição, com quatro pontos ? mesma pontuação do Deportivo Riestra, da Argentina, que será o adversário na próxima rodada da competição. O Palestino é o último colocado, com dois pontos.
COMO FOI O JOGO?
Carlos Vinícius perde três pênaltis no mesmo lance! Aos oito minutos, Tetê recebeu pela direita, fintou Zúñiga e caiu ao ser agarrado pelo jogador chileno: pênalti! Na cobrança, Carlos Vinícius bateu no canto direito, Pérez desviou, e a bola beijou a trave ? o juiz, no entanto, mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Na segunda tentativa, o atacante gremista trocou o canto, e o roteiro se repetiu: defesa, trave e infração. Na terceira, o arqueiro venceu o duelo de novo ? dessa vez sem infringir as regras.
Weverton salva. Aos 39 minutos, o veterano tirou, de soco, um cruzamento na área gremista. A bola, no entanto, se ofereceu para Munder, que emendou de bicicleta e exigiu bela defesa do goleiro tricolor.
Carlos Vinícius tem gol anulado. Aos 36 minutos do segundo tempo, surgiu a chance de redenção: Gabriel Mec recebeu na entrada da área, ajeitou e rolou para o atacante, que carregou com o pé esquerdo e acertou um belo chute rasteiro de fora da área. O VAR, no entanto, chamou o juiz para anular o gol gremista, por toque no braço de Mec antes da assistência.
PALESTINO-CHI
S. Pérez; I. Garguez, V. Espinoza, E. Roco e D. Zúñiga; N. Meza, B. Carrasco, S. Gallegos, F. Montes (D. Salgado) e C. Munder (G. Tapia); Nelson Da Silva.T.: Guillermo Farré.
GRÊMIO
Weverton; C. Pavón, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista (Riquelme Freitas); L. Pérez (E. Noriega) e Dodi (Arthur); Tetê (M. Braithwaite), Gabriel Mec e Willian (J. Enamorado); Carlos Vinícius.T.: Luís Castro
Local: Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago (CHI)
Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)Assistentes: Edison Vasquez (EQU) e Antes Tola (EQU) VAR: Franklin Congo
Cartões amarelos: E. Roco, R. Fernández e S. Gallegos (PAL); Carlos Vinícius, Dodi e L. Pérez (GRE)
Cartões vermelhos: F. Meza (PAL)
