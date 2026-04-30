RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo muito disputado e com entradas duras, o Flamengo empatou com o Estudiantes, em La Plata (ARG), por 1 a 1, e manteve a liderança isolada do Grupo A da Libertadores. Os gols foram marcados por Luiz Araújo, para o Rubro-Negro, e Carrillo, para os argentinos.
Mas a pior notícia para o Fla foi a lesão de Arrascaeta: uma fratura na clavícula direita.
Agora, o Flamengo soma sete pontos em três jogos disputados e não pode ser alcançado nesta rodada. O Estudiantes está em segundo, com cinco. O Independiente Medellín, da Colômbia, é o terceiro, com um, e o Cusco, do Peru, ainda não somou pontos. Colombianos e peruanos se enfrentam nesta sexta-feira (01) na cidade colombiana.
Próximos jogos. O Flamengo realiza o clássico com o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Estudiantes visita o Platense, no sábado, pelo Campeonato Argentino. Pela Libertadores, o Rubro-Negro visita o Independiente Medellín (COL), no dia 7, e os argentinos encaram o Cusco, no dia anterior, no Peru.
ARRASCAETA LESIONA O OMBRO E É SUBSTITUÍDO NO 1º TEMPO
Ídolo do Flamengo, Arrascaeta caiu de mal jeito após uma dividida com Piovi aos 16 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído por Carrascal.
O uruguaio apresentou muitas dores no ombro direito e, segundo boletim médico do Rubro-Negro, foi encaminhado para um hospital local para a realização de exames. O Flamengo confirmou que o jogador sofreu uma fratura na clavícula direita.
O JOGO
O técnico Leonardo Jardim apostou em zaga e ataque modificados. Com Léo Pereira lesionado, a dupla de defensores foi formada por Danilo e Vitão. Na frente, Pedro foi para o banco e Bruno Henrique ocupou o seu lugar para fazer um trio com Luiz Araújo e Samuel Lino.
A escolha deu certo no primeiro tempo. O time explorou bastante a velocidade dos atacantes e se mostrou sólido e eficiente nas bolas aéreas defensivas diante de um Estudiantes que se limitou a cruzar para a área. Arrascaeta se lesionou logo no início, mas Carrascal supriu bem a ausência.
No segundo tempo a tônica não foi muito diferente, com o Estudiantes insistindo nos cruzamentos. Porém, logo no início, Vitão deu uma bobeada o time da casa empatou em jogada deste tipo. A partir daí, o jogo ficou quente e com muitas entradas duras, transformando a partida em um problema para o árbitro chileno Piero Maza.
Embalado pela torcida, o Estudiantes passou a pressionar no fim, mas o Flamengo conseguiu segurar o resultado que foi importante para manter a liderança isolada do Grupo A.
LANCES E GOLS
Quase o primeiro do Fla!. Aos 26 do primeiro tempo, Samuel Lino fez bela trama com Carrascal, recebeu na área e chutou forte e cruzado. A bola passou raspando a trave de Muslera!
Gol do Flamengo!. O Flamengo abriu o placar aos 32, quando Samuel Lino deu bom passe para Bruno Henrique, que avançou, driblou o marcador, foi à linha de fundo e cruzou para trás, achando Luiz Araújo que teve tranquilidade para escorar de primeira para o fundo da rede.
Muslera salva!. Aos oito do segundo, o Flamengo engatou um contra-ataque, Bruno Henrique saiu na cara de Muslera e o goleiro espalmou. Luiz Araújo pegou o rebote e chutou de primeira, mas o uruguaio fez outra grande defesa.
E no contra-ataque... Gol do Estudiantes!. Os argentinos engataram um contra-ataque e fizeram um gol maluco, quando Meza foi à linha de fundo, cruzou, Farías cabeceou e Rossi defendeu. No rebote, Carrillo empurrou para o fundo da rede.
ESTUDIANTES
Muslera, Meza (Aguirre), González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Gabriel Neves, Piovi, Amondarain, Tiago Palacios (Gaich) e Farías (Cetré); Carrillo (Alexis Castro). T.: Alexander Medina.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Saúl) e Bruno Henrique (Pedro). T.: Leonardo Jardim
Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)VAR: Juan Lara (CHI)
Cartões amarelos: Tomás Palacios, Farías, Tiago Palacios, Piovi (EST); Emerson Royal (FLA)
Cartões vermelhos:Gols: Luiz Araújo, aos 32 minutos do primeiro tempo (FLA); Carrillo, aos 9 minutos do segundo tempo (EST)