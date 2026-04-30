SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Cerro Porteño empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (30), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Jhon Arias abriu o placar para o Palmeiras na primeira etapa, mas os paraguaios chegaram ao empate no 2º tempo com um gol contra de Carlos Miguel. Iturbe finalizou de fora da área, a bola explodiu na trave, nas costas do goleiro, e morreu no fundo do gol.
O Alviverde fez bons primeiros 45 minutos, teve chances de ir para o intervalo com uma vantagem superior a 1 a 0, mas deixou muito a desejar na etapa final. A equipe só acordou após levar o gol de empate, e não conseguiu marcar o segundo gol ? faltou inspiração.
O resultado embolou o Grupo F, e o Palmeiras perdeu a liderança nesta rodada. O Sporting Cristal é o 1º com 6, o Palmeiras é o 2º com 5, o Cerro é o 3º com 4 e o Junior Barranquilla o lanterna com apenas um ponto conquistado em três jogos.
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (2) contra o Santos, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
Pela Libertadores, o próximo compromisso é no dia 5 de maio (próxima terça-feira) contra o Sporting Cristal, em Lima.
LANCES IMPORTANTES
Allan perde chance inacreditável para o Palmeiras. Aos 28 minutos do 1º tempo, Murilo tentou finalizar de cabeça após cobrança de escanteio, mas a bola explodiu na defesa e ficou viva dentro da pequena área. Allan chegou finalizando, mas colocou força demais e acertou o travessão.
Arias abre o placar para o Palmeiras. Aos 33 minutos do 1º tempo, Marlon Freitas achou belo lançamento para Allan, o atacante ficou sozinho dentro da área e tocou para o lado. Arias chegou finalizando de carrinho e fez o 1 a 0.
Giay falha, e Cerro Porteño quase empata. Aos 5 minutos do 2º tempo, Giay tentou afastar cruzamento de calcanhar, a bola ficou viva dentro da área para Torres, mas a defesa conseguiu bloquear a finalização.
Cerro Porteño empata o jogo com gol contra. Aos 27 minutos, Iturbe arriscou finalização de fora da área, a bola desviou em Murilo, explodiu na trave, voltou nas costas de Carlos Miguel e morreu no fundo da rede. Gol contra do goleiro palmeirense. 1 a 1.
Martín Arias salva o Cerro. Aos 49, Andreas cobrou escanteio, Murilo subiu sozinho para cabecear, e Arias fez grande defesa com o pé para salvar em cima da linha.
CERRO PORTEÑO
Martín Arias; Quintana (Melgarejo), Velázquez e Matías Pérez; Rodrigo Gómez (Iturbe), Morel, Wilder Viera (Klimowicz), Fabrício Domínguez (Cesar Bobadilla) e Chaparro; Jonatán Torres (Peralta) e Vegetti. T.: Ariel Holan.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon, Andreas, Allan (Felipe Anderson) e Arias (Lucas Evangelista); Sosa (Maurício) e Flaco López. T.: Abel Ferreira
Local: estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Antonio Garcia (URU)
Gols: Jhon Arias, aos 33 minutos do 1º tempo (PAL); Carlos Miguel (contra), aos 27 minutos do 2º tempo (CCP)
Cartões amarelos: Allan (PAL); Iturbe (CCP)