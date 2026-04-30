(UOL/FOLHAPRESS) - Com um time praticamente reserva, o Atlético-MG foi superado pelo Cienciano por 1 a 0 na altitude de 3.400 metros do Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Bandiera foi o autor do gol dos peruanos, que tiveram as principais chances da partida. O Galo ainda jogou com um a menos por quase toda a etapa final ? Preciado levou o segundo amarelo e foi expulso aos 12 minutos.

Hulk seguiu de fora do Galo. O camisa 7 tem acordo encaminhado com o Fluminense e não deve mais defender o clube mineiro.

Com a segunda derrota na competição, o Atlético fica na lanterna do grupo B, com 3 pontos. Já o Cienciano assume a liderança, com 7 pontos. Na Sul-Americana, apenas o 1º colocado de cada chave avança direto para as oitavas de final, enquanto o 2º lugar disputa um playoff com os terceiros colocados vindos da Libertadores.

Na próxima rodada, o Atlético visita o Juventud, do Uruguai, na terça-feira da semana que vem (5). Antes, o Galo terá o clássico contra o Cruzeiro, no sábado (2), pelo Brasileirão.

ÍDOLO DE SAÍDA

Hulk ficou de fora de mais uma partida do Atlético-MG, já que tem sua saída encaminhada do clube mineiro. No último domingo (26), o camisa 7 voltou a receber sondagem do Fluminense e foi cortado da partida contra o Flamengo, já que atingiu o limite de 12 jogos no Brasileirão pelo Galo para poder defender outra equipe.

Desde então, as conversas entre Hulk e Fluminense se estreitaram, ficando próximo de um acordo. Com isso, a última partida do camisa 7 pelo Galo pode ter sido o duelo contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Hulk deve deixar o Atlético com a conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, da Supercopa do Brasil em 2022 e de cinco Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025). Foram 309 partidas e 140 gols marcados pelo clube mineiro.

COMO FOI O JOGO

O Atlético-MG começou acuado no jogo, viu o Cienciano rondar sua área e ter a primeira grande oportunidade. Após cruzamento de Robles, Garcés errou o domínio dentro da área, mas a bola sobrou para Hohberg que, cara a cara com Everson, foi bloqueado por Preciado no último instante.

Em uma rara saída, o Galo quase abriu o placar com Alexsander. Depois de bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou com o volante do Atlético, que mandou a bola perto da trave. Já os peruanos seguiram com mais posse ofensiva e tiveram duas finalizações para fora.

O domínio do Cienciano virou gol aos 29 minutos. Hohberg cobrou lateral na esquerda para Barreto, que cruzou com efeito. A defesa do Galo não subiu para afastar, e Bandiera apareceu entre os zagueiros para cabecear com força e abrir o placar: 1 a 0. Após sofrer o gol, o Atlético até passou a sair mais para o ataque, mas seguiu sem levar perigo ao goleiro Espinoza.

Antes do fim da etapa inicial, Everson ainda teve que fazer duas boas defesas. Primeiro, Bandiera recebeu na esquerda da área e cruzou para Robles, que veio de trás e, livre de marcação, chutou firme, mas em cima do goleiro do Galo. Na sequência, os peruanos roubaram a bola na saída do Atlético, e Cristian Souza mandou na cabeça de Garcés, que exigiu outra ação de Everson.

O segundo tempo começou morno, mas depois que o Galo teve sua melhor chance no jogo, ficou com um a menos em campo. Primeiro, Minda ganhou na corrida pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Reinier, que foi travado na hora do chute. Na sequência, Preciado ? que tinha sido amarelado pouco antes ? pisou no tornozelo de Martinich e levou o segundo cartão, deixando o Galo com 10 em campo.

A expulsão não mudou muito o cenário do jogo, que continuou sem muita intensidade e com oportunidades ocasionais de gol. Em uma delas, Hohberg deu outro ótimo cruzamento para Garcés, que viu Everson voar para evitar o segundo dos peruanos. Pouco depois, Hohberg pegou de primeira e também levou perigo.

Na reta final, Bernard assustou em cobrança de falta que passou por cima do gol. Em seguida, Garcés voltou a levar perigo de cabeça, em bola que saiu perto da trave de Everson.

CIENCIANO

Espinoza; Núñez, Amondarain, Becerra (Yovera) e Martinich (Caparó); Barreto, Robles, Cristian Souza e Bandiera (Aguilar); Hohberg (Romagnoli) e Garcés (Succar). T.: Horacio Melgarejo.

ATLÉTICO-MG

Everson; Preciado, Iván Román, Junior Alonso e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Alexsander (Bernard), Igor Gomes (Minda) e Gustavo Scarpa (Mateus Iseppe); Reinier (Luís Gustavo) e Dudu (Cauã Soares). T.: Eduardo Domínguez.

Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Assistentes: José Savorani (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

Gols: Bandiera (29'/1ºT) (CIE)

Cartões amarelos: Preciado e Gustavo Scarpa (CAM)

Cartão vermelho: Preciado (CAM)