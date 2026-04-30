SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de duas importantes marcas em sua carreira: o seu milésimo gol, uma vez que ontem (29) anotou o 970º, e o título do Campeonato Saudita, que seria seu segundo pelo Al-Nassr. Também próximo, porém, está o fim de sua carreira, segundo o próprio craque.

CR7 FALA EM ADEUS

Após marcar um gol e ajudar o Al-Nassr a vencer o Al-Ahli por 2 a 0, ficando perto do título saudita, Cristiano Ronaldo deu uma declaração sobre seus últimos passos em campo.

"Eu continuo jogando não só para esta geração, mas para a anterior e a que está por vir. Eu aprecio isso dia após dia, jogo após jogo, ano após ano, mesmo enquanto me aproximo do fim da minha carreira. Isso é um fato", disse o português ao Canal GOAT.

Para o maior goleador da atual geração, tão importante quanto a longevidade é que sua forma e boa fase sejam mantidas.

"Minha carreira tem sido brilhante e eu quero mantê-la assim. Eu ainda aprecio isso, continuo marcando gols? mas acima de tudo, é sobre vencer. E nós realmente queremos vencer a liga", concluiu o atacante.

O gol de Cristiano Ronaldo contra o Al-Ahli foi o 970º de sua carreira. Com a quantidade de jogos restantes na temporada, é pouco provável que o craque de 42 anos alcance o milésimo até a Copa do Mundo, mas, com seu retrospecto recente, o feito pode ocorrer ainda este ano.

Já o título saudita está mais perto: o Al-Nassr lidera o campeonato com 79 pontos, oito à frente do Al-Hilal, que tem um jogo a menos. Restam quatro rodadas para o fim da competição, o que significa que os líderes têm uma boa vantagem para administrar rumo à taça.