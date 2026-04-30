SÃO PAULO, SP (UOL~/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina está, oficialmente, de volta ao topo do surfe mundial. O tricampeão chega à etapa de Gold Coast, que pode começar na noite desta quinta-feira (no Brasil), vestindo a lycra amarela -algo que não acontecia há quase cinco anos.

Depois de um longo período afastado, o retorno de Medina ao Circuito Mundial foi, no mínimo, surpreendente. Em duas etapas, ele somou um terceiro lugar em Bells Beach e um vice-campeonato em Margaret River, resultados suficientes para colocá-lo novamente na liderança do ranking.

Mais do que os números, chama atenção a forma como ele voltou. Medina tem apresentado um surfe sólido, potente e confiante, com uma linha mais polida e com controle mesmo em condições difíceis.

A última vez que o brasileiro competiu como líder do CT foi em 2021, no WSL Finals, em Trestles, quando conquistou o seu tricampeonato mundial.

Naturalmente, ele começaria 2022 vestindo a lycra amarela, como acontece com o campeão vigente, mas isso não aconteceu, já que Medina optou por não disputar a primeira parte da temporada para cuidar da saúde mental e, desde então, nunca mais havia retomado a ponta do ranking.

Agora, o cenário é outro. Medina não só voltou, como voltou competitivo desde o primeiro momento - e rapidamente recolocou seu nome no centro da disputa pelo título.

Gold Coast, inclusive, traz boas lembranças. Foi lá que, em 2014, Medina conquistou uma de suas vitórias mais emblemáticas, arrancando para a campanha que resultaria no seu primeiro título de campeão mundial.

Na ocasião, ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer a etapa e também o primeiro goofy (surfista que utiliza o pé direito na parte da frente da prancha) a ganhar o evento desde 2004 - tudo isso pouco tempo depois de se recuperar de uma fratura na perna sofrida no Havaí.

Para esta etapa, a estreia de Medina já está definida. Ele entra direto na bateria 13 do Round 2, mas ainda aguarda a definição do adversário, que sairá do confronto entre Morgan Cibilic e Ramzi Boukhiam, no Round 1.