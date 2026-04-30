SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz pode ficar até seis meses longe das quadras por causa de uma lesão no punho direito, de acordo com avaliação de um especialista ouvido pela agência de notícias EFE.

O entorno do tenista mantém sigilo sobre a gravidade do problema e ainda não detalhou o diagnóstico. O próprio Alcaraz disse apenas que uma lesão no punho direito o impedia de participar ao anunciar que não jogaria Masters 1000 de Madri. Ele também não disputará Roland Garros.

A informação que circulou é de que ele trata uma tenossinovite de De Quervain, inflamação na bainha que recobre um tendão ligado ao polegar. A condição costuma causar dor, rigidez e limitação de movimento e é comum em tenistas por sobrecarga e repetição de gestos.

Martínez Romero disse que, em muitos casos, o quadro melhora com medidas conservadoras, mas ressaltou que falta informação pública sobre o caso. "É um problema que se resolve com repouso e tratamento em muitos dos casos e nesse sentido não é algo preocupante, mas há muitos tipos de lesões e aqui resulta óbvio que nos falta informação", afirmou o especialista.

O médico estimou prazos diferentes de recuperação dependendo do tipo de inflamação e do histórico da lesão. "Se é uma tenossinovite aguda a recuperação se estima em um período de entre quatro e seis semanas, mas se a lesão vem de trás e é crônica já podemos estar falando de três a seis meses, e isso suporia ter que dizer adeus à atual temporada", disse.

Entre as medidas mais comuns estão repouso, imobilização e tratamento para aliviar a inflamação. Aplicação de gelo, uso de anti-inflamatórios e sessões de fisioterapia também são usadas.

O especialista afirmou que, no pior cenário, pode haver lesão óssea ou ruptura do fibrocartilagem triangular, estrutura que ajuda a estabilizar o punho. Nesse caso, a situação poderia levar a uma intervenção cirúrgica.

Martínez Romero disse que ainda é cedo para cravar a gravidade, mas apontou que complicações podem afetar até o jeito de Alcaraz bater na bola. "Neste momento estamos falando de elucubrações mas se não há lesão do tendão e não há degeneração a recuperação é total, mas longa; mas as complicações inclusive poderiam motivar que Carlos tivesse que mudar a técnica de golpe", afirmou à EFE.

Alcaraz também não confirmou se vai jogar a temporada de grama, com Wimbledon e o Torneio de Queen's. As duas competições estão no calendário após a sequência no saibro, mas o tenista e sua equipe não deram detalhes sobre a evolução do problema.