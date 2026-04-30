RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após cirurgia de cerca de uma hora, Arrascaeta teve o procedimento considerado bem-sucedido e colocou placa e parafusos na clavícula direita que foi fraturada durante o empate em 1 a 1 do Flamengo com o Estudiantes, nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela Libertadores. O meia uruguaio tem previsão de alta para a manhã desta sexta-feira.

"Acabou de ocorrer a cirurgia do Arrascaeta. O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência e a previsão de alta é para amanhã. Desde já, agradecemos a todos a torcida e o apoio. Um grande abraço e até mais", disse Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo.

COMO OCORREU A LESÃO?

O lance aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo da partida contra o Estudiantes, nesta quarta, em La Plata, na Argentina. Ele teve uma dividida com Piovi e caiu sobre o ombro direito. Em seguida, o meia levou a mão à clavícula sentindo muitas dores.

Após exames preliminares, os médicos ordenaram a substituição do uruguaio. O colombiano Carrascal entrou em seu lugar.

Arrascaeta foi levado imediatamente para um hospital de Buenos Aires. Por lá, foi submetido a um raio-X que confirmou a fratura.

COPA DO MUNDO AMEAÇADA

Nome até então certo na seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, Arrascaeta tem agora sua participação seriamente ameaçada. Isso porque, geralmente, os casos de cirurgia na clavícula preveem um retorno aos gramados em, no mínimo, seis semanas.

O Flamengo, porém, preferiu não estipular um prazo de volta ao jogador, que passará por um tratamento intenso na tentativa de se recuperar o mais breve possível. Faltam 42 dias para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

"É uma infelicidade grande. É um tempo de recuperação que pode pôr em risco o Mundial, mas vamos ver. Há sempre recuperações mais rápidas do que outras, mas é uma infelicidade muito grande não só para nós, porque é um jogador muito importante, mas também para ele em ano de Copa do Mundo", afirmou José Boto, diretor de futebol do Flamengo, na zona mista.

VEJA A NOTA OFICIAL DO FLAMENGO

"O meia De Arrascaeta foi submetido, na manhã desta quinta-feira (30), à cirurgia para correção de fratura na clavícula direita, lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes, válida pela CONMEBOL Libertadores.

O procedimento, com duração aproximada de uma hora, foi bem-sucedido e consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos.

O atleta permanecerá em observação ao longo do dia e tem previsão de alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º)."